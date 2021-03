Explosivos dichos del Chipi Barijho: el día a día con Riquelme, la furia contra el periodismo y cómo conmemora el aniversario del descenso de River

Chipi Barijho contra River

Antonio Barijho es pasado, presente y también futuro de Boca. El Chipi conquistó 8 títulos como futbolista (incluidas dos Libertadores y dos Intercontinentales), trabaja actualmente como entrenador de la Séptima División en las inferiores y busca el mejor porvenir para el club en la cantera desde hace tres años. En diálogo con Planeta 947, habló de muchos temas interesantes justo en el día de su cumpleaños número 44. El día a día con Juan Román Riquelme, los palazos contra el periodismo que “se pasa de los límites” y las chicanas a River y Gallardo.

RIQUELME Y SU DÍA A DÍA EN BOCA

• “El Consejo de Fútbol siempre se portó mil puntos. Raúl (Cascini), Jorge (Bermúdez), el Chelo (Delgado), Román (Riquelme), Chanchi (Cristian, hermano del 10)... Acá nos respetamos y ayudamos entre todos, hay 100% de humildad, saludamos desde al que limpia los baños al que está cocinando. Opinamos con respeto. Me río cuando le venden otra cosa a la gente”

• “Con Román charlamos, tomamos mates. Él se ríe con nosotros, es simple, no hay nada raro. Lo apoyamos en todo sentido. Es injusto lo que se inventa, no está bien. Nosotros tenemos familias atrás y cosas. Pero son las reglas del juego, nos la bancamos. Por algo tenemos tanta historia en Boca. Nos hemos bancado peores”

El Chipi Barijho defendió a Riquelme y habló de todo

• “El Consejo y el plantel están siempre comiendo juntos y veo buena relación. Después cada uno defiende lo suyo. Me tocó estar del lado de jugador, no hay tanto misterio. Queremos que al club le vaya bien y el equipo sea noticia por lo deportivo y los títulos. Si hay fantasmas o preguntas, se liman en reuniones. Lo importante es que no salgan a la luz o se inventen cosas que no son”

• “El 80 ó 90% de las cosas que se dicen son mentira. Y nos cagamos de la risa de lo que inventan. Se inventa mucho y es injusto. El otro día Boca hizo 7 goles y hablaban de la llegada de Cavani. ¿Por qué no hablaron de los goles de Boca? La verdad que me hacen reír. Ojo, cuando juega mal Boca también nos damos cuenta, eh. Pero siempre apoyamos”

LA FURIA CONTRA EL PERIODISMO

• “Nosotros sabemos que el Mundo Boca vende pero a veces se pasan los límites. Que se hable un poco está bien, pero no exagerarlo. No se merece eso el club, debería haber más respeto”

• “Se dicen un montón de cosas que no van, que no suman al fútbol argentino, que le hacen mal no solo a Boca. El periodismo le hace mal al fútbol argentino, lo está matando. Acá siempre se valora más la crítica negativa que el elogio al jugador”

LOS DARDOS CONTRA RIVER Y SU DESCENSO

Barijho, que hoy cumple 44 años, ganó 8 títulos con la camiseta de Boca (NA)

• “A River después del descenso le sacamos mucha diferencia en un montón de cosas. Ganó cosas importantes en buena ley y las respetamos, pero quedamos como el único grande. Me encanta que Boca sea el único grande. Nos creamos ese rótulo y es así. El hincha de Boca grita el gol de Boca; el otro día cuando empató River gritaron los de River y los hinchas de los demás clubes”

• “River ganó dos Libertadores y una Sudamericana. La Copa Argentina y la Supercopa son copitas. Cuando jugábamos nosotros hubiéramos ganado 30. Vamos a contar las cosas importantes: dos Libertadores, una Sudamericana y dos Recopas. Cinco títulos ganó River, no nos metamos con las otras, que son torneítos que encima no maneja la AFA”

• “River se fue al descenso y se la tiene que bancar. Ese día me hice un buen asado con mi familia para festejar. Me encantó que se fuera al descenso, lo festejo todos los 26 de junio con un buen asado y champagne. Fue algo histórico y lindo. Encima hoy trabajo con Martín Andrizzi que los mandó a la B con Belgrano”

"¿Bianchi o Gallardo? Me la ponés fácil, Bianchi fue campeón del mundo tres veces", dijo Barijho

• “¿Bianchi o Gallardo? Me la ponés fácil... Bianchi salió campeón del mundo tres veces. Nosotros fuimos y pasamos por encima al Real Madrid, le ganamos un amistoso al Barcelona, jugamos con el Bayern Múnich con uno menos una hora y así y todo nos hicieron un gol dudoso, le ganamos al Milan. No tienen comparación”

• “¿Russo o Gallardo? Fácil, Russo. Es un fenómeno. Lo admiramos, respetamos y tiene todo nuestro apoyo. Es un tipazo, lo admiro y me da vergüenza pero algún día se lo voy a decir. Pertenece al Mundo Boca, ganó una Libertadores, que no cualquiera logra. Tuvo la mala suerte de perder la Intercontinental contra el Milan que fue muy pareja”

