Quién es la joven joya que River blindó por una millonaria cifra y comparan con Nacho Fernández

Tiago Serrago firmó su contrato como profesional con River (@SerragoJoaco)

“Mi referente es Nacho Fernández, me encanta como juega. Aunque sea zurdo, me encanta. Me dicen que por como corro, la zancada que tengo y que soy flaquito que me parezco a Nacho Fernández”. Con esas palabras se describió Tiago Serrago, una de las grandes promesas de la cantera millonaria en una entrevista con La Máquina Radio.

Ante sus muy buenas actuaciones en inferiores, sumado a que algunos clubes del exterior lo estaban siguiendo de cerca, la dirigencia de River decidió blindar a su joya. El joven mediocampista categoría 2004 firmó su primer contrato como profesional (hasta el 31 de diciembre de 2023) con una cláusula de 25 millones de euros.

Aunque tiene edad de Sexta División, el volante derecho de 17 años debutó durante esta temporada en Quinta División e incluso llegó a entrenar con la Reserva de Juanjo Borrelli, que marcha en la primera colocación de la Zona 1. “Soy un jugador rápido, con ida y vuelta. Soy llegador, mucho al segundo palo”, se describió. El joven es el segundo jugador de su categoría en rubricar su firma con los de Núñez. El anterior fue el enganche Axel Encinas.

Serrago se apoya mucho en su hermano mayor Joaquín. El deportista de 25 años pasó por las inferiores de River (llegó a entrenar con el primer equipo) y luego se desempeñó en Platense, el ascenso Español e Italiano. Con la remera del Millonario fue campeón en Octava y Sexta División y máximo goleador de la Quinta y Cuarta.

Muchos comparan a Tiago Serrago con Nacho Fernández (@tiagoserrago)

“Hablo todos los días con mi hermano. cuando necesito algo o siento que no estoy jugando bien siempre le pregunto a él. Hizo inferiores, jugó en reserva y entrenó con River. Cuando necesito algo siempre le consulto”, reconoció Tiago.

Serrago dio sus primeros pasos en el Club Geba (Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires) y a los 6 años empezó en la escuelita de River. Sus destellos con el balón hicieron que los profesores le recomendaran probarse en infantiles. “En la primera práctica jugué bien y quedé. Tendría 8 ó 9 años”, rememoró.

El gol de Tiago Serrago a Boca

Tiago, que mira las acciones de Toni Kroos en el Real Madrid y tiene como torneo predilecto la Premier League, tiene un plus: ya sabe lo que es ganarle y marcarle a Boca, el clásico rival. En 2019, en Séptima División, marcó un golazo en condición de visitante para contribuir en la victoria por 3 a 0 en el Superclásico. Recibió de espaldas en mitad de cancha. Tras dejar atrás con un giro a un rival, encaró y luego de una asistencia definió de primera en el corazón del área. Antes, por un partido por Liga en 2017, ya le había marcado otro tanto al Xeneize.

Serrago, desde chico en River Plate (@sebas23CARP)

Tras conocerse esta noticia se hizo viral una foto de Serrago en sus inicios con la remera del club de Núñez. “Van llegando los pibes de River, mientras todos comprendan que no dejan de ser pibes. Ganando minutos de a poco en reserva, en Primera o en su División, con trabajo, paciencia, gran esfuerzo y profesionales que los acompañan. Crecen y les va llegando el momento que otros soñaron también”, escribió Sebastián Beltrame, cabeza del Fútbol Infantil en el club en su cuenta de Twitter.

