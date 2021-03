15 frases de Marcelo Gallardo: qué lo sorprendió del planteo de Russo y el respeto que Boca le tiene a River

Gallardo no pierde en La Bombonera desde la semifinal de la Libertadores de 2019 (Reuters)

Boca Juniors y River Plate empataron 1-1 este domingo en un intenso superclásico del fútbol argentino jugado en el estadio La Bombonera. El colombiano Sebastián Villa puso en ventaja al y Agustín Palavecino marcó el tanto de la igualdad para el visitante en un partido que los dos terminaron con diez jugadores por las expulsiones del peruano Carlos Zambrano y de Milton Casco.

Tras el final del encuentro, Marcelo Gallardo habló sobre sus sensaciones tras la igualdad y explicó por qué su equipo no pudo llevarse un triunfo.

El análisis del partido

“Me parece justo el resultado por la cantidad de situaciones de gol para cada lado en momentos diferentes de partidos. No me pareció para nada un partido bueno, un partido con lucidez para jugarlo, pero bueno, fue un partido de poca claridad tal vez”

“Fue un partido chato, no mucho futbol. Cuando pasa eso no te queda otra que reconocer que fue así”

“La primera media hora tuvimos intensión de tomar el dominio de la pelota y el control de terreno, creo que tal vez al partido le hubiese venido mejor la presencia de Cardona, así hubiésemos medido fuerzas de manera diferente. Creo que a ellos les permitió meter un central mas y estar mas cómodos desde su posición defensivaa en esa primera media hora. Teníamos la pelota pero no encontrábamos los espacios y ellos esperaban su momento, que fue cuando hicieron el gol ante una bajada de tensión por ahí nuestra y ahí les permitió estar mucho mas cómodos en el partido. Boca es un equipo que con espacios es peligroso, lo demostró en el segundo tiempo, cuando nosotros teníamos que ir a buscar el partido con otra decisión y tuvieron dos situaciones claras para convertir y no lo hicieron . Después empatamos, nosotros tuvimos la posibilidad de quedarnos con un hombre mas, ahí pasamos nosotros a tener el control del partido a ver si podíamos ganarlo. Después se terminó emparejando con la expulsión de Casco y ninguno de los dos equipos supo cómo hacer para ganarlo”.

La ausencia de Edwin Cardona y el planteo de Boca

“El equipo lo pensé con Cardona adentro y si no jugaba él pensé que iba a entrar otro atacante y bajaba Tevez. No pensé en la línea de cinco defensores cediéndonos la pelota para después aprovechar el espacio. Lo hicieron así, la primera media hora no nos inquietaron, nosotros salvo la de De La Cruz que tuvimos tampoco inquietamos demasiado. El gol de ellos les facilitó el trabajo como para sentirse mas cómodos con esa disposición táctica y a nosotros nos costaba claramente porque teníamos muchas piernas por detrás de la pelota y no estuvimos precisos. Cuando es así tenés que tener desequilibrio individual para romper la barrera defensiva y no lo tuvimos”.

“Buscamos mas juego y control de pelota y la primera media hora la tuvimos, sin ser muy agresivos, sin muchas ocasiones de gol, tuvimos el control. Y después, salvo la de De La Cruz, no tuvimos profundidad, nos faltaron buenas maniobras de ataque y no hay mucho mas análisis para hacer”.

“No aprovechamos ese hombre de mas como para tratar de aprovechar esos 20 minutos a favor nuestro”.

“Boca tiene jugadores que con espacios te pueden generar daño y peligro”.

“La presencia de Cardona hubiese hecho un partido totalmente diferente, mas abierto tal vez. Es lo que mas le convino a Boca fue la ausencia de Cardona”.

Expulsión de Milton Casco

“Segundo partido que nos pasa lo mismo, ya habíamos sufrido la de Enzo Pérez en el partido anterior en el cual teníamos mas chances de atacar por supremacía de hombres. Nos paso eso y se emparejó el partido nuevamente”.

Gallardo aseguró que la ausencia de Cardona benefició a Boca (Reuters)

Los fallidos cambios de Palavecino y Angileri

“Iban a salir los dos y terminan haciendo la jugada del gol, es las cosas que pasan en el fútbol. Lo dejé a Pala por si el gol le daba mas confianza”.

“Fabricio había pasado una semana muy delicada ,hace 10 días que no venia entrenando muy buen y sufrió bastante el partido, no tenia la engería que tenia en otros partidos”.

Jonathan Maidana

“Bastante bien se la bancó para estar sin ritmo de juego ni competencia durante mucho tiempo”.

La ausencia de Gonzalo Montiel

“Es un jugador de muchísima importancia por su energía y mentalidad, por sus ganas. Es muy importante para nuestra estructura y claramente es un jugador muy valioso, esperemos que esta semana pueda entrenar con mayor claridad y se sume a los entrenamientos del plantel”

El respeto de Boca y la racha en La Bombonera

“No perdemos acá desde ese de Copa (0-1 en la vuelta de las semifinales de Libertadores 2019), nos sienta bien, pero a mí no me conforma no perder, no me quedo contento, queda siempre un sabor. Hoy no hicimos mas como para ganarlo. Peor el rival también juega y el rival te respeta al ponerte una línea de 5 y cederte la pelota. Claramente había una expresión del rival hacia nosotros que nos estaba invitando, ‘Bueno, tengan la pelota ustedes, vean si pueden entrar y nosotros vamos a aprovechar el espacio’”.

La marca a Sebastián Villa

“Era el jugador mas peligroso de ellos, creo que hoy no gravitó porque lo controlamos bastante bien. Esos espacios no le quedaron a él, pero sí a otros jugadores sobre todo en dos jugadas del segundo tiempo”

