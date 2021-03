Sin distanciamiento ni barbijos, miles de hinchas de Boca se reunieron fuera de la Bombonera para ver el Superclásico por pantalla gigante

Aglomeración de hinchas de Boca en la calle

Una imagen preocupante fue la que se vio en los alrededores de la Bombonera durante el Superclásico que Boca y River disputaron este domingo por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional. Cientos de hinchas del conjunto local se reunieron a las puertas del estadio, sin cumplir con las medidas de distanciamiento y sin usar para barbijo, para ver el partido en pantalla gigante y alentar al equipo.

Aún en el marco de la pandemia de coronavirus, que todos los días registra miles de casos y nuevos muertos, los fanáticos del Xeneize se aglomeraron y vieron los detalles del encuentro. La reunión incumplió todos los protocolos vigentes: no había distanciamiento entre las personas y el uso de barbijo o tapabocas fue prácticamente nulo.

Esta situación motivó una respuesta de parte del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, quien aseguró que “situaciones como esta no ayudan” y señaló que “los clubes no deberían promover el encuentro de gente”. “No sé cuál fue el rol de los clubes en promover que la gente se junte”, dijo en diálogo con El Trece. Luego, agregó: “Hay que seguir cuidándose, mantener distancia social y usar barbijos. Esto es una responsabilidad de todos para que las actividades puedan seguir abiertas”.

Banderazo River

Algunas situaciones similares se habían vivido algunas horas antes en el banderazo organizado por los hinchas de River en la previa del partido. Cerca de las 14 horas del domingo, una columna de hinchas con una bandera al frente llegó a pie hasta las puertas del Hotel Faena en Puerto Madero. Con camisetas, bombos, cotillón y bengalas rojas y blancas entonaron las clásicas canciones de aliento al conjunto Millonario. La convocatoria que se había difundido en los días previos en las redes sociales tenía una serie de pautas en el marco de la pandemia de coronavirus: “Respetemos los protocolos” y “Manteniendo distancia” eran algunas de ellas. Muchas de estas consignas no fueron cumplidas.

Es necesario recordar que, en el marco de las medidas sanitarias dictadas por la pandemia, todos los partidos del fútbol argentino se disputan a puertas cerradas. Los dirigentes de la AFA y de los distintos clubes ya se han reunido en numerosas ocasiones para planificar el regreso del público a los estadios, el cual se haría de manera paulatina y escalonada. En principio, se permitiría entre un 20 y 25% de la capacidad de las distintas canchas, aunque los protocolos antes deberán ser aprobados por las autoridades nacionales.