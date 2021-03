Carlos Bilardo recibió la vacuna contra el coronavirus: “Se puso contento, la estaba esperando”

En la imagen, Carlos Bilardo, entrenador campeón del mundo con Argentina en México 1986. EFE/Roberto Escobar/Archivo

“A Carlos ya le pusieron la primera dosis de la vacuna contra el Coronavirus. Hace 10 días fue con su hija Daniela. Estaba contento, ahora está esperando la segunda dosis y vamos a intentar llevarlo a la cancha”. Jorge Bilardo, hermano del DT campeón con Argentina en México 1986 (y finalista en Italia 90), confirmó la noticia que alegró a todos. “Si era por acomodo Carlos no se vacunaba, pero como tiene más de 80 años, tenía prioridad. No se negó para nada, más siendo doctor. Se puso contento, la estaba esperando, siempre pedía por la vacuna”, continuó en diálogo con Súper Deportivo Radio (Radio Villa Trinidad) el hermano del Doctor, que es considerado factor de riesgo. Asimismo, dijo que siguen sin contarle sobre la muerte de Maradona: “Si Carlos se entera de la manera en la cual murió Diego, los mata a todos. Todavía no sabe que murió Diego, ni el Tata Brown, ni Sabella”.

Jorge Bilardo es quien mantiene informado acerca de la salud del Narigón, quien lucha contra el síndrome de Hakim-Adams que le diagnosticaron en 2017. Se trata de una enfermedad degenerativa que deterioró su salud desde entonces. En noviembre pasado, el ídolo de Estudiantes de La Plata abandonó el establecimiento ubicado en la zona de Almagro en el que estaba internado. “Hace un mes que lo sacamos a Carlos de la clínica y está en su casa. Hay momentos en que se pierde un poco, cambia las fechas, pero come, camina, se baña, siempre hay un enfermero para ayudarlo. Esto a Carlos le cambió la vida, vivía de noche. Ahora hace una vida normal, antes hacía todo al revés. Ahora lo podemos visitar por lo menos, es todo más fácil”, explicó en comunicación con el mismo programa.

Como Bilardo mira mucho fútbol, tal su costumbre, la familia prefirió no ponerlo al tanto de algunas noticias dolorosas, como fue la muerte de Diego Maradona, y mucho menos los fallecimientos de Oscar Malbernat y el Tata Brown, dos históricos de Estudiantes de La Plata. “¿Para qué le vamos a contar? Se va a poner mal y es peor”, argumentó Jorge, quien indicó que el Narigón está permanentemente acompañado por “un enfermero que lo asiste” y que realiza “los trabajos de kinesiología para rehabilitarse”.

Jorge Bilardo dijo que su hermano Carlos no sabe de la muerte de Diego Maradona

“No le puedo decir que murió Diego”, explicó apenas se supo de la muerte de Maradona Jorge Bilardo, hermano del exentrenador, quien reside en un departamento en Buenos Aires bajo los cuidados de un enfermero al que la familia encomendó que no lo dejara mirar televisión. “Ya sabía el enfermero que cuando pasa cualquier cosa así hay que cortarle la televisión, así que le cortaron la televisión, le dijeron que se había cortado el cable”, contó a Radio Provincia.

“Carlos está bien, viendo una serie de Netflix. Le gustan las de Pablo Escobar. Vive en un departamento a la vuelta de la casa, lo sacamos de la clínica en la que estaba internado, porque no se lo podía ver. En cambio donde está hay un enfermero las 24 horas, pueden ir los nietos, Gloria (su esposa) y los muchachos”, comentó.

Si bien, Bilardo por el momento tiene restringido el acceso a la televisión, como al Doctor le gusta ver los partidos de fútbol están analizando comunicarle sobre la muerte de Maradona. En este punto, Oscar Ruggeri y “algunos muchachos” del equipo campeón en 1986 serán los encargados de hacerlo. “Es algo que va a estar cuatro, cinco o veinte días en los medios (la noticia de la muerte de Maradona) y eso complica porque Bilardo ve televisión y muchos partidos. Hablé con Ruggeri y se va a juntar con dos o tres muchachos para ver cómo está. Vamos a ver cómo reacciona y qué pasa”, continuó en comunicación con Cielo Sports.

Para terminar, Jorge remarcó cuán importante fue Maradona en la vida de la familia Bilardo, incluso recordó la frase que solía responder el Doctor cuando le preguntaban por Diego: “Es el hijo varón que no tuve”.

“Diego fue mucho en su vida. Había una conexión con Coco Villafañe, padre de Claudia. Le hicimos la casa, se la amueblamos. Mi señora iba con Claudia a comprar la ropa a las chicas, y de hecho, Claudia fue dos o tres veces a ver a Carlos en este último tiempo”, reveló Jorge Bilardo semanas atrás.

