El doloroso descargo de Lucas Ocampos tras su penal errado ante Barcelona: “Una de las noches más tristes de mi carrera”

La impredecibilidad es lo que hace al fútbol uno de los deportes más apasionantes del mundo. Ayer en el Camp Nou Barcelona y Sevilla definieron una de las llaves de las semifinales de la Copa del Rey y hubo emoción pura. Los visitantes estaban 2-0 arriba en el global pero los catalanes dieron vuelta la historia en el tiempo extra. Antes, durante los minutos reglamentarios, sufrieron por la pena máxima dilapidada por Lucas Ocampos, que pasó de la gloria a la frustración en pocos minutos.

El mediocampista argentino ingresó en el complemento y volvió a disputar minutos oficiales después de un mes de parate por una lesión de tobillo que lo sacó de las canchas. Fabricó la infracción de Oscar Mingueza dentro del área y, con confianza, agarró el balón con la misión de emparejar el resultado, sentenciar el arco de Ter Stegen y prácticamente hacer lo mismo con la serie (si convertía el Barça estaba obligado a convertir tres goles). El alemán adivinó el palo y le ahogó el grito. El destino no le guiñó el ojo y su equipo fue eliminado.

“Una de las noches más tristes de mi carrera” , fue la calificación del ex River para la actuación ofrecida ayer en suelo culé. No obstante fue optimista: “Les puedo asegurar que no hay nadie más decepcionado y amargado que yo por no poder jugar otra final con el Sevilla, seguiré trabajando como hasta el día de hoy y creciendo con esta camiseta”, fue el mensaje para todos los fanáticos del club andaluz.

La próxima cita del elenco dirigido por Julen Lopetegui será este sábado cuando visiten al Elche por la fecha 26 de una liga española que lo tiene en el cuarto puesto de la tabla a 10 unidades del líder Atlético Madrid.

“Después de una de las noches más tríste de lo que va de mi carrera , por la ilusión que teníamos de llegar a esa final , por la ilusión que me hacía volver a un campo de juego después de un mes de ver como mis compañeros se dejaban la piel en cada partido y las ganas que tenia de estar con ellos en cada momento en cada partido , me tocó volver y no fue de la manera que me lo imaginé y soñé en este largo mes después de tanto trabajo , pero ahora sólo me queda levantar la cabeza y mirar para delante por que el fútbol da revancha muy rápido , seguiré trabajando junto a mis compañeros para revertir esta situación y les puedo asegurar que no ahí nada más decepcionado y amargado que yo por no poder jugar otra final con el @sevillafc , seguiré trabajando como hasta el día de hoy y creciendo con esta camiseta , gracias a todos 💪💪”.

