La venganza de Carles Puyol y el Barcelona contra el Sevilla a través de Twitter tras la heróica remontada por Copa del Rey

Puyol y el FC Barcelona se pronunciaron en Twitter tras la goleada ante el Sevilla (Reuters)

El FC Barcelona logró el objetivo que se había impuesto para clasificar a la final de la Copa del Rey. Los azulgrana debían golear al Sevilla en el duelo de vuelta de las semis para remontar el 2-0 que sufrieron en el primer enfrentamiento, y así fue en un partido cargado de tensión de principio a fin.

Los jugadores y el cuerpo técnico se sacaron un peso muy importante de la mochila que llevan a sus espaldas, repleta de obligaciones. Los efusivos festejos después del silbatazo final de Lionel Messi y compañía demostraron lo que significó esa victoria tan trabajada por el plantel.

Por otro lado, en las redes sociales, tanto el club como uno de los referentes históricos del cuadro azulgrana también aprovecharon para sacarse una espina que tenían clavada con el conjunto andaluz durante las celebraciones.

“El fútbol se trata de respeto. Buenas noches”, escribió la cuenta oficial del FC Barcelona en sus redes sociales después del triunfo que le dio el boleto a la final de la Copa del Rey. El perfil social del club catalán utilizó esas palabras junto a una foto que había publicado el Sevilla a mediados de febrero.

La imagen se trataba de un meme correspondiente al duelo entre el Barcelona y el PSG por Champions League. Allí se podía ver a Gerard Piqué tratando de agarrar a Kylian Mbappe sin buenos resultados. Ésta captura fue utilizada por los rojiblancos para celebrar su pase a octavos de final del torneo, escapándole a la Europa League.

A este descargo también se le sumó el que hizo el histórico referente y legendario capitán Carles Puyol por la misma red social. Al término del encuentro, el ex defensor aprovechó para dejarle un mensaje a Suso Fernández, quien se había burlado de Pedri tras el triunfo en el partido de ida.

“Buenas noches!”, se limitó a escribir el ex futbolista de 42 años, junto a un retuit del mediocampista español, correspondiente al 10 de febrero, fecha en la que se llevó a cabo el primer duelo en el que los sevillistas se impusieron por 2-0. En aquel posteo, Suso se burlaba del joven de 18 años con unos emojis de unas caras llorando, producto de las declaraciones que había hecho tras la derrota: ”Creo que hay un penalti. No sé si le empieza a agarrar a Alba dentro o fuera... Para eso está el VAR que es el que decide”.

La acción de Carles Puyol sorprendió a más de uno, ya que el ex central azulgrana siempre mantuvo un perfil conservador, evitando los cruces y las discusiones. Es por eso que un fanático le cuestionó ese mensaje: “¿Tu también Carles?”.

Lejos de ignorar esa pregunta, el ex jugador no dudó en responderle: “¿También qué? Para mi siempre hay que respetar a los compañeros, y tan importante es saber perder como saber ganar, Pedri no se merecía eso, y en el fútbol todo vuelve. Buenas noches”, sentenció.





