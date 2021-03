Josep Guardiola, uno de los principales apuntados en la difamación del BarçaGate, rompió el silencio y habló sobre Bartomeu

Josep Guardiola rompió el silencio y habló sobre el BarcaGate

El esplendor de aquel Fútbol Club Barcelona que ganaba un campeonato tras otro en las mejores competiciones de Europa poco a poco fue apagándose hasta llegar el club lleno de polémicas que es hoy en día. Si algo le faltaba a la institución blaugrana en estos tiempos de agrios resultados deportivos era un problema en el plano político tan cerca de las nuevas elecciones presidenciales.

La aparición del BarçaGate en el tablero del Culé realizó una explosión en los pasillos del club y ya se habla de una de las causas más resonantes de estos tiempos que tuvo como pico la detención del ex presidente Josep María Bartomeu. Opiniones comienzan a aparecer alrededor del mundo del fútbol y quien decidió tocar el tema luego de un tiempo de silencio fue Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City, quien se refirió a la problemática después del partido frente al Wolverhampton.

“Sé que es una situación incómoda y espero que termine bien. Él (Bartomeu) es inocente hasta que la corte demuestre lo contrario”, fue lo único que explicó el director técnico. Un detalle no menor es que Pep había sido uno de los principales objetivos de la campaña de difamación que se realizó desde la empresa que contrató el Blaugrana en su momento.

Más allá de esto, se concentró más en dar su punto de vista de las próximas elecciones que se vienen en Barcelona: “Lo único que me importa ahora es que en una semana tendremos un nuevo presidente. Quería felicitar a los tres candidatos por la campaña y por afrontar el momento complicado que vive todo el planeta y en Barcelona especialmente por varias razones que todos saben”.

Toni Freixa, Víctor Font y Joan Laporta se preparan para las próximas elecciones (Foto: Europa Press)

Guardiola no ocultó el sentido de pertenencia que lo vincula con el cuadro catalán y le mandó un mensaje a todos los socios. “Espero que la mayor cantidad de gente pueda votar para elegir el presidente correcto, que liderará este club increíble. Para mí es el mejor club del mundo por el lazo sentimental y estoy seguro que el Barcelona volverá más fuerte en un corto plazo. Estoy ansioso de las elecciones del próximo domingo”, concluyó Pep.

Hace más de un año atrás, cuando recién había explotado este caso de difamación de personalidades por una investigación de la prensa, al entrenador del Manchester City le consultaron qué opinaba sobre la empresa que había contratado el Barcelona. “No sé si me están espiando, pero si lo están haciendo, no es necesario que me espíen ya que me conocen. Y si están felices porque estamos suspendidos de las competencias UEFA le diría al presidente del Barcelona que espere a que apelemos”, explicó en ese entonces. Y le mandó un mensaje directo a la dirigencia de ese entonces liderada por Bartomeu: “No hables muy alto Barcelona, ese es mi consejo. Porque todos estamos involucrados en situaciones. Pero vamos a apelar y esperemos que en el futuro podamos jugar la Champions League otra vez y contra Barcelona”. Finalmente, le levantarían la sanción al City y actualmente se encuentra en octavos de final de la edición 2020/2021.

Barcelona se preparara para celebrar nuevas elecciones el próximo domingo 7 de marzo. Allí se elegirán a las autoridades que conducirán los destinos del club en el próximo período y que intentarán revertir la mala imagen que ha tenido la entidad e los últimos tiempos para retomar el camino del éxito. Los tres candidatos a suceder a Josep Maria Bartomeu, quien renunció en octubre pasado, son Victor Font, Toni Freixa y el ex presidente Joan Laporta, que de ganar deberán sentarse con Lionel Messi, no para hablar de dinero, sino para presentarle el proyecto futbolístico que pretenden llevar adelante.

