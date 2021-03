Rodolfo D’Onofrio aclaró sus dichos sobre el deseo de ser presidente de la AFA

Luego de las declaraciones en las que Rodolfo D’Onofrio afirmó que le “gustaría ser presidente de la AFA y creo que hay mucho para hacer y transformar”, hoy el máximo dirigente de River se retractó y dijo que sus testimonios fueron mal interpretados. Fue al mediodía en Santiago del Estero, sede de la final de la Supercopa Argentina, en el marco de un encuentro con el Gobernador Gerardo Zamora, el presidente de la AFA, Claudio Tapia y el presidente de Racing, Víctor Blanco, el club que se medirá hoy con el Millonario en el flamante Estadios Único Madre de las Ciudades.

Al ser consultado sobre el tema, en diálogo con TyC Sports, D’Onofrio esgrimió: “Me viene bien la pregunta: eso fue una entrevista que me hicieron y me preguntaron si quería. ¿Y cómo no va a querer un dirigente en algún momento de la vida poder llegar a serlo (presidente de AFA)? Pero eso será dentro de unos años, no sé cuándo y no lo pienso por ahora. Se malinterpretó la frase”.

“Cuando termine el mandato de alguno, o si es la oportunidad para hacerlo”, agregó.

No es fluido el vínculo de D’Onofrio con el Chiqui Tapia, quien fue reelecto el año pasado por todos los clubes nacionales. Incluso el dirigente de River llegó a criticarlo en varias oportunidades.

“El presidente de la AFA tiene un mandato por cuatro o cinco años más todavía y hay que ver si quiere seguir... Qué sé yo, es un comentario. Es como cuando te preguntan cuando sos chico, ‘¿te gustaría ser policía? ¿Te gustaría ser almacenero?’, y sí. Bueno, yo contesté eso porque estoy en el fútbol”, concluyó D’Onofrio antes de marcharse al evento donde el propio Tapia les entregó plaquetas a los dos clubes.

De izquierda a derecha: D'Onofrio, Zamora, Tapia y Blanco (Twitter AFA).

El martes, en ESPN F360, D’Onofrio dijo: “No está en los estatutos que un presidente de River o Boca no puedan ser presidentes de AFA. Eso es parte del folclore del fútbol argentino. Ha tenido presidentes hincha de Boca, tiene un presidente hincha de Boca, y puede tener presidentes hinchas de River. ¿Si me gustaría ser presidente de la AFA? Sí, por qué no... Creo que hay mucho para hacer y transformar. Hay que hacer un cambio profundo el día que corresponda; no estoy destituyendo a nadie eh. En el tiempo que corresponda y cuando sea, y si no ayudar a los de ahora, pero se tienen que dejar ayudar... Como presidente de River estamos al servicio de, no somos los reyes de... Tenemos que ser transparentes, y no puede ser que los campeonatos del fútbol argentino no tengan fechas definidas para todo el año. No puede ser. Porque cuando vendés los derechos internacionales a todo el mundo, no pueden programar los partidos, entonces”.

Y ofreció su colaboración al expresar que “hay que dejarse ayudar. El seleccionado argentino también tiene que tener una estructura seria. No hace falta que yo sea el presidente, puedo colaborar con los que están ahora también”.

SEGUIR LEYENDO: