La impactante oferta del Palmeiras a Rafael Santos Borré: qué decisión habría tomado el futbolista de River

Palmeiras, último campeón de la Copa Libertadores y el que eliminó a River en semifinales, pretende a Rafael Santos Borré (REUTERS/Amanda Perobelli)

Palmeiras, vigente campeón de la Copa Libertadores que en semifinales eliminó a River, hizo en las últimas horas una millonaria oferta a Rafael Santos Borré por un contrato de cinco años para incorporarse al club brasileño, mientras el colombiano está en tratativas para renovar su vínculo con el club de Núñez, que expira en junio próximo.

La información, surgida de fuentes riverplatenses, da cuenta de que por el máximo goleador de la era Marcelo Gallardo, con 47 tantos, los paulistas estarían dispuestos a desembolsar 14 millones y medio de dólares por un contrato hasta junio de 2026, claro que con la condición de que se sume al Verdao en julio próximo, pero en condición de libre. De acuerdo a lo que informó TNT Sports, el pago se realizaría de la siguiente manera: 4 millones de dólares ahora y 2 millones por temporada durante cinco años.

Sin embargo Santos Borré no quiere abandonar el club del que es hincha sin que le quede un peso a la institución y por ello planea renovar el contrato que finaliza en cuatro meses en lo inmediato. Tras el último encuentro ante Rosario Central por la Copa de la Liga Profesional, el delantero colombiano expresó públicamente su deseo de continuar en Núñez.

“La verdad que está bastante avanzado (la renovación). Hemos tratado de validarlo de la mejor forma. El club ha hecho un esfuerzo con algunos de los chicos y los refuerzos que trajo. Lo mío está bastante avanzado. Hemos hablado muy bien. Tenemos una buena relación con los dirigentes y creo que vamos a llegar a un acuerdo que sea bueno para todas las partes”, dijo tras la vuelta al Monumental. Y luego, añadió: “Yo siempre he dicho que un lugar mejor que River va a ser muy difícil encontrar. En ese sentido siempre me quedo muy tranquilo porque sé que estoy en un lugar donde soy feliz, la paso bien y no quiero salir apurado”.

Borré habló sobre su futuro en River

Claro que no todo es tan sencillo, porque el 25 por ciento del pase del atacante nacido en Barranquilla hace 25 años es propiedad de Atlético Madrid y para ello River debería adquirir ese porcentaje valuado en 3.500.000 euros, ya que está obligado por contrato a hacerlo, con todo lo que ello conlleva para la estructura de ataque del equipo del Muñeco. Ahora bien, existe la opción de que el Millonario compre ese 25 % del pase del colombiano, para luego negociar de manera directa con Palmeiras y obtener beneficios económicos con la transferencia.

Asimismo, el enojo en River aumenta debido a que la persona que le habría acercado la imponente oferta a Santos Borré y oficiaría como intermediario sería el representante de Juanfer Quintero, Martín Macazaga, con quien no quedó una buena relación desde la salida del mediocampista colombiano a China.

Vale destacar que el Verdao no es el único que intentará sacarle rédito a esta situación y que busca quedarse con la ficha del goleador a partir de mitad de año. El otro interesado en obtener sus servicios es el Toronto FC, una de las franquicias canadienses de la MLS de los Estados Unidos. El nombre de Borré apareció en escena ante la posible marcha de Jozy Altidore, una de las figuras del plantel, donde también se encuentra el argentino Pablo Piatti.

En el estreno de la nueva cancha del Estadio Monumental, Borré fue el encargado de anotar el primer gol y completó 47 anotaciones con el club, reafirmándose en la primera posición de los goleadores en la era del técnico Marcelo Gallardo. Tras él quedaron Lucas Alario (41) y Nacho Scocco (38), segundo y tercero, respectivamente.

Gonzalo Montiel, la última baja de River (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

Mientras todo esto se dilucida, en River este jueves apareció el preparador físico Pablo Dolce contagiado de coronavirus y por lo tanto mañana será hisopado todo el plantel y el cuerpo técnico.

Mientras que Gonzalo Montiel, afectado de mononucleosis, tendrá para aproximadamente un mes de recuperación, lo que hasta podría marginarlo de la citación al seleccionado argentino para las eliminatorias sudamericanas, ya que el equipo nacional estará enfrentando a Uruguay, en Santiago del Estero, por la quinta fecha, el viernes 26 de marzo, y cuatro días más tarde, el 30, visitará a Brasil en Recife.

Por lo pronto su lugar en el lateral derecho del primer equipo riverplatense se lo disputan Milton Casco, que es quien cuenta con mayores chances de quedarse con el mismo, y el recientemente incorporado Alex Vigo, que proviene de Colón, de Santa Fe.

Seguí leyendo:

Con información de Télam.