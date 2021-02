La Volpe, durísimo con Miguel Russo: “Cuando el plantel te deja de respetar, pasás a ser un cuatro de copas”

Miguel Ángel Russo, durante un entrenamiento de Boca (FotoBaires)

Ricardo La Volpe, ex entrenador de Boca Juniors, aseguró que si Miguel Russo “perdió la confianza del plantel se tiene que ir” y además recordó que el ahora DT xeneize lo criticó a él por no haber “manejado el grupo” en su breve paso de 2006.

“Si Russo perdió la confianza del plantel de Boca se tiene que ir. Cuando los jugadores te dejan de respetar pasás a ser un cuatro de copas”, disparó el campeón del mundo en 1978 con el seleccionado argentino de fútbol.

El ex DT de la Selección de México y Vélez Sarsfield ejemplificó: “Si los dirigentes te sacan a Leonardo Jara, a Pol Fernández y a Julio Buffarini, qué sé yo. Me acuerdo que Russo en su momento me criticó y dijo que yo no supe manejar al ‘Mundo Boca’ y al grupo, se ve que él sabrá cómo arreglar esta situación”.

Ricardo La Volpe en su etapa como entrenador de Boca en 2006 (Télam)

La Volpe pasó por Boca en el segundo semestre del 2006 y llegó detrás del exitoso paso de Alfio Basile, que conquistó cinco títulos en fila entre nacionales e internacionales y le dejó al equipo como líder del Apertura. Sin embargo, el Bigotón perdió una ventaja de seis puntos en igual cantidad por jugarse frente a Estudiantes, que luego lo venció por 2 a 1 en una final de desempate.

“Son situaciones muy difíciles las que están pasando en Boca. Podés perjudicar al jugador. Es un situación contractual, si el técnico quiere al jugador lo deberían dejar jugar”, describió el ex futbolista en diálogo con radio Mitre (AM 790). “El técnico es el que siempre protege al jugador, capaz en algún momento él podría haber dicho ‘si me tocás a este jugador yo me voy’. El técnico tiene que defender al jugador a muerte”, agregó.

Por último, La Volpe cuestionó la decisión de Miguel Russo de colocar a Nicolás Capaldo como lateral derecho, en el último encuentro ante Newell’s en Rosario por la segunda fecha de la Copa de La Liga Profesional. Esta modificación se debió más a un tema contractual, ya que Jara y Buffarini no continuarán en Boca más allá de mitad de año. “Capaldo no puede jugar de 4 porque no tiene oficio”, expresó el Bigotón, pese a que el futbolista de 22 años cumplió su labor.