Schiavi aclaró que no le inició juicio a Boca tras su despido y le apuntó a Riquelme y el Consejo de Fútbol

Schiavi le apuntó a Riquelme y la dirigencia de Boca

Así como ningún hincha de Boca podrá cuestionar el fanatismo y la idolatría de Juan Román Riquelme, tampoco podrá negar que Rolando Schiavi se entregó al 100% cuando le tocó vestir la camiseta azul y oro. En las últimas semanas surgió el rumor de que el Flaco iba a demandar a la institución tras haber sido echado a fines de 2019, cuando Jorge Amor Ameal asumió como presidente con la comisión directiva que comanda. Sin embargo el ex defensor desmintió que pueda hacer eso en algún momento y le apuntó a la CD.

“Pese a tener el derecho de reclamo de un Juicio por despido encubierto JAMAS INICIE, NI INICIARE NINGUN JUICIO O DEMANDA JUDICIAL CONTRA EL CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS , mi casa, mal le pese a algunas personas, porque simplemente amo estos colores, su camiseta y su gente”, fue lo que escribió en un tuit Schiavi, al que le adjuntó una imagen con un comunicado oficial en el que ahondó sobre el tema.

El Flaco fue dejado de lado por el Consejo de Fútbol liderado por Riquelme junto al ex coordinador Oscar Regenhardt y otros técnicos como Víctor Marchesini, Sergio Saturno, Héctor Bracamonte, Leonardo Testone y Luis Luquez. En todos los casos se mostraron dolidos por el trato recibido por el CDF y, fundamentalmente, con Raúl Cascini, quien fue el que les comunicó la decisión de su intempestiva salida vía telefónica.

El tuit de Schiavi en el que desmintió que vaya a hacerle juicio a Boca

Luego de comentar que uno de los integrantes lo había llamado para rescindir su contrato, Schiavi reveló: “He intentado tomar -en dicho momento- contacto con el presidente, quien no me atendió, y alguno de los vicepresidentes, quien me dijo en forma expresa ante mi pedido de juntarnos que no era necesario, que no hacía falta”. Y añadió: “No tuve una explicación ni reunión y no pude volver al club para despedirme de mi equipo. Rescindir o no un contrato es una decisión que perfectamente pueden tomar las autoridades, lo entiendo y no lo discuto. La forma aquí es importante. Lo que me molestó es la falta de respeto, el destrato y el ninguneo”.

Vale recordar que si bien Schiavi no convivió con el Patrón Bermúdez en Boca (cuando el Flaco llegó el colombiano se fue a Olympiacos de Grecia), sí fue compañero de Riquelme, Cascini y el Chelo Delgado en diferentes planteles. A mediados de diciembre de 2019, una vez que fue despedido, el oriundo de Lincoln había compartido un comunicado denunciando el destrato de la nueva comisión.

La versión del supuesto juicio del ex zaguero que ganó 10 títulos con el Xeneize (incluida la Intercontinental 2003) tomó fuerza cuando hace algunos días le dio “me gusta” al tuit de un hincha que pedía “la cabeza” de Bermúdez y Cascini.

Finalmente aclaró: “Consulté a un abogado e inicié -en aquel momento- una conciliación laboral para ver si de esta manera, formalmente, podía acercar posiciones. No quiero que manchen mi buen nombre y mi honor con mentiras. (...) El tiempo pondrá todo en su lugar, pero no permito ni permitiré que nadie juegue con mi buen nombre y honor ni el de mi familia”.

EL COMUNICADO COMPLETO DE SCHIAVI

