Alerta Boca: Wanchope Ábila está en el radar de un gigante de América

El futuro de Ramón Wanchope Ábila podría estar del otro lado del Río de la Plata, en uno de los dos grandes del fútbol uruguayo. Se trata del posible interés de Peñarol por contar con el delantero de Boca y según se informó en ESPNF90, el club charrúa haría en las próximas horas una “oferta formal y con una suma importante”. La noticia también rebotó en Montevideo y la entidad aurinegra ya habría hecho un contacto por el atacante.

El medio uruguayo Ovación, informó que Peñarol le viene realizando un seguimiento a Wanchope y la dirigencia del Carbonero ve con buenos ojos su contratación. Además, que le consultaron a sus pares xeneizes sobre las condiciones de su contrato y a partir de ahí vendría la propuesta para empezar con las negociaciones. El vínculo de Ábila con Boca vence el 30 de junio.

Otra pregunta que hicieron de la entidad de los Mirasoles es la situación física del jugador cordobés ya que saben de sus antecedentes con las lesiones. Este punto sería una de las razones por las cuales Boca estaría abierto a escuchar ofertas por el ex futbolista de Instituto, Huracán y Cruzeiro. Aunque también es clave para Peñarol para saber cuál es la situación de Ábila, si podrá afrontar una seguidilla de partidos sin problemas. Esto ante una eventual clasificación del Manya a alguna de las dos competiciones de la región como la Copa Libertadores o la Sudamericana. De hecho aúno no hay ningún equipo del vecino país confirmado en estas competiciones.

Hoy Peñarol marcha cuarto en el campeonato uruguayo con 16 puntos y está a cinco del líder Liverpool. Quedan seis fechas en disputa y el juego en el certamen celeste.

Por otro lado, trascendió que Ábila, de 31 años, querría quedarse en Boca por varias razones: en principio, por la chance certera de jugar otra Copa Libertadores, aunque habría que ver cuál es el interés real del entrenador Miguel Ángel Russo para que Wanchope sea el 9 titular. El otro motivo pasa por lo económico ya que el mencionado medio uruguayo aclaró que lo que se paga en el fútbol de aquel país está muy lejos de lo que se ofrece Argentina. Por eso habría que ver si Peñarol puede igualar el salario del club de La Ribera.

Cabe destacar que el presidente electo de Huracán, David Garzón, le reconoció a TNT Sports sus intenciones de repatriar a Wanchope y a Marcos Díaz, el arquero que hoy se encuentra en Talleres de Córdoba.

“Nos vamos a mover fuerte en el mercado... Sabemos que vamos a pelear en la zona baja de los promedios. La idea es repatriar jugadores que nos han dado alegrías, que hoy siguen vigentes. Huracán tiene que hacer una apuesta fuerte en el próximo mercado”, aseguró Garzón.

Y en la misma línea, agregó: “Huracán es grande, tiene que pelear campeonatos. Cuando nos vemos ahí en la zona de promedios, no queremos saber nada... A mí me encanta Marcos Díaz, me encanta Wanchope... Veremos qué podemos hacer”.

Los próximos días pueden ser importantes en el futuro de Wanchope. La posibilidad de que continúe en Boca, o cruce el charco para jugar en Peñarol o vuelva al club donde tuvo un exitoso paso como Huracán.

