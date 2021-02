Marcelo Gallardo, íntimo: le cantó a su hermana por su cumpleaños

Marcelo Gallardo se animó al canto en el cumpleaños de su hermana

“Siento que estoy en un lugar que para mí representa muchísimo y por lo que soy muy bien remunerado. Yo no necesito establecerme en otro lugar para mostrar que puedo ser mejor entrenador o probarme en otro país o en otra liga. No tengo deseo de quemar esa etapa solamente para ponerme a prueba. Yo me pongo a prueba todos los días acá y eso requiere de muchísimo esfuerzo porque es un lugar de exigencia máxima. Cuando tenga deseos de probarme en otro lado es porque voy a sentir la necesidad de decir ‘quemo esta etapa’. No pienso solo en mi progresión personal: hay un punto fundamental en mi vida que tiene que ver con lo humano y yo tengo deseos de estar cerca de los míos. Así vivo feliz”, develó Marcelo Gallardo en una entrevista televisiva tras la victoria por 3 a 0 a Rosario Central en la vuelta al Monumental.

El director técnico del conjunto millonario, durante la nota, hizo énfasis en lo a gusto que se siente de poder comandar las riendas del club de Núñez y de estar cerca de sus seres queridos, algo que tomó aún más fuerza luego de que se hicieran virales las fotos del cumpleaños de su hermana Marta.

Marcelo Gallardo junto a uno de sus sobrinos y su hijo más chico

El domingo, el día que el plantel tuvo descanso antes de encarar la semana de trabajo en la antesala al duelo con Platense, el Muñeco aprovechó la jornada para relajarse y celebrar del natalicio de su hermana junto a toda su familia.

En una de las imágenes que se difundieron por las redes se puede observar a un Gallardo feliz y muy distendido, al punto tal que fue capturado con un micrófono en la mano cantando junto a Marta. En otra foto se puede observar a tres de sus hijos, junto a la madre de los chicos y Marta. Marcelo también aparece con uno de sus sobrinos a upa y su descendiente más chico.

La intimidad de los festejos de Marta, hermana de Marcelo Gallardo

Esta no es la primera vez que Napoleón es visto así de distendido y animándose en el canto. Los hinchas del conjunto millonario rápidamente recordaron lo sucedido durante el primer aniversario de la obtención de la Copa Libertadores ante Boca en el mítico Santiago Bernabéu. “Gracias por esta alegría, de ganarle a Boca, de salir campeón”, fue una de las estrofas que se animó a entonar junto a los simpatizantes que se acercaron en esa jornada al Monumental.

Gallardo cantando con la hinchada de River

En lo que respecta a lo futbolístico, River ya comenzó con la semana de trabajo pensando en el Calamar, que en su primera presentación en su vuelta a Primera División se impuso ante Argentinos Juniors. Los de Núñez, gracias al triunfo ante Rosario Central, son uno de los escoltas de Colón, Banfield y Estudiantes en la Zona 1.

