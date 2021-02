El mensaje de despedida de Nacho Fernández para los hinchas de River: su mayor alegría, el mejor compañero y el gol que más celebró

El mensaje de despedida de Nacho Fernández para los hinchas de River

Ignacio Fernández fue uno de los futbolistas más queridos de River en la era de Marcelo Gallardo. Nacho tuvo cinco años plagado de éxitos en el Millonario, donde celebró siete títulos: tres Copa Argentina, una Supercopa Argentina, una Copa Libertadores y dos Recopa Sudamericana.

Su nuevo destino es el Atlético Mineiro de Brasil, elenco de Belo Horizonte que cuenta con su compatriota y ex futbolista de Racing, Matías Zaracho. Además, Jorge Sampaoli es el entrenador, aunque ya anunció que dirigirá el último encuentro y partirá rumbo a Francia para comandar los destinos del Olympique de Marsella.

Este lunes, River compartió un video con el último mensaje de Nacho Fernández para los hinchas. El mediocampista de 31 años, que también se desempeñó en Gimnasia y Esgrima La Plata y Temperley, contó cuál fue su alegría más grande, el gol que más celebró, su mejor compañero e hizo un repaso de los momento más destacados que vivió con la camiseta del Millonario.

A continuación, las frases más destacadas:

Fernández firmó un contrato con Atlético Mineiro hasta diciembre de 2023 (EFE/Matías Napoli Escalero/Archivo)

“Cuando llegué a River fue una alegría muy grande, tanto para mí como para toda mi familia porque es un sueño que uno tiene desde chico, jugar en River. Estar cumpliéndolo era muy importante. También, el llamado de Gallardo me puso muy feliz para ser parte de este equipo. Todo lo demás que se logró fue muy importante”.

“El momento que nunca me voy a olvidar, si bien son varios, me quedo con la Copa Libertadores 2018, fue el mayor logro deportivo, contra el clásico rival, en Madrid. Es un recuerdo que me va a quedar para siempre”.

“Mi mejor gol con River fue con Boca en la semifinal de la Libertadores, por la jugada, por el momento, creo que elijo ése por esos motivos. Después, me gustó mucho el de la final con Atlético Tucumán, de Copa Argentina”.

“Compartí mucho con Milton (Casco), desde que llegué, porque ya lo conocía de Gimnasia compartí mucho con él. Con jugadores que se fueron yendo he compartido bastante, con Joaco Arzura, con Lollo, con el Beto (Bologna) comparto mucho. Son varios compañeros que me llevo un lindo recuerdo”.

“Me llevo grandes amigos, entre ellos Lucas Pratto que también se fue hace poco. Me llevo varias amistades”.

“Ahora que me voy de River tengo sensaciones encontradas. Si bien es un paso importante en mi carrera. En estos cinco años la pasé muy bien. Siempre me trataron de la mejor manera, se disfruta mucho el día a día. Se hace difícil despegarse, pero sé que es para bien y ojalá que el destino nos vuelva a cruzar”.

“Agradecerle a toda la gente de River por el cariño que nos han brindado durante estos cinco años. Fueron momentos muy lindos que hemos vivido y ojalá que sigan teniendo muchos éxitos. Les mando un beso grande y nos vemos pronto”.

Seguí leyendo: