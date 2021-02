La razón del triunfo ante Central, por qué no se fue a dirigir al exterior y la divertida charla con Carrascal por la 10 de River: el profundo análisis de Gallardo

Gallardo explicó por qué sigue en River

River volvió al triunfo ante Rosario Central, pero lo más importante es otra vuelta: regresó al Estadio Monumental luego de llevar adelante seis meses de obras y una millonaria inversión. Una de las transformaciones más importantes se dio en el césped del campo de juego, un tema más que importante para el entrenador Marcelo Gallardo a la hora de planificar cada equipo y los respectivos partidos. Una vez finalizado el encuentro ante el Canalla, el Muñeco se refirió a distintos aspectos dela actualidad del club, incluida su decisión de continuar al frente del plantel de cara al 2021.

“Hoy en el juego no fue como la semana pasada, con buenos controles y con buenos registros de pase. Nos enfrentamos a un rival que también fue difícil. En la primera media hora fue un partido de trámite parejo, nosotros no podíamos encontrarnos. Hoy ligamos un poco de lo que no ligamos muchas veces, por eso el resultado”, analizó Gallardo, quien recordó con cierta frustración la derrota de la primera fecha ante Estudiantes de La Plata.

Consultado sobre lo que significó el regreso al estadio Monumental luego de las enormes obras que se llevaron adelante, el DT destacó el compromiso de la dirigencia: “Agradezco todo el esfuerzo que se viene haciendo de parte de gente que acompaña una manera de ser, una manera de pensar y que empuja hacia adelante. Estamos todos en el mismo barco e intentamos tener cada día un club mejor. En una situación difícil y en contexto de pandemia haber tenido la posibilidad de desarrollar este campo de juego con muchísimo trabajo nos pone muy bien”.

En cuanto a los refuerzos que llegaron, explicó que fueron en busca de “jugadores con calidad técnica y ambición ofensiva”, y respecto de Agustín Palavecino, que hizo su debut con la camiseta del Millonario ante Central, remarcó que “tiene buen pie y buena visión de juego”, aunque “va a tener que adaptarse al ritmo del fútbol argentino y habituarse a la intensidad y a la agresividad física con la que se juegan nuestras canchas”.

El Muñeco analizó la victoria de River ante Rosario Central (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)

A principios de este año, la continuidad de Gallardo en River volvió a ser un tema de conversación. El propio entrenador dio cuenta de los motivos que lo llevaron a seguir en el cargo: “El día que vea que yo ya no puedo convencer a los que están conmigo, el día que ya no les llegue tanto y que no pueda imponer las formas con las que me siento identificado -y los demás también-, cuando no sienta más eso, después veremos...”.

“Yo no soy de esas personas que se quieren poner a prueba apresuradamente en otro lugar. Hoy estoy en un momento en el que realmente disfruto de lo que hago, de dónde estoy y voy viendo el día a día. Eso me hace no tener que pensar en hasta cuándo voy a estar, no lo sé. Más allá del vínculo contractual que tengo con el club hasta fin de año eso no cuenta a la hora de evaluar mi pensamiento y de ver dónde estoy parado”, agregó en diálogo con TNT Sports.

A pesar de que su nombre sonó como candidato a dirigir en varios equipos de Europa -incluido el Barcelona-, el Muñeco siempre decidió quedarse en Núñez. Tras el triunfo ante Central, se explayó aún más sobre las razones que lo llevaron a dejar pasar esas chances: “Siento que estoy en un lugar que para mí representa muchísimo y por lo que soy muy bien remunerado. Yo no necesito establecerme en otro lugar para mostrar que puedo ser mejor entrenador o probarme en otro país o en otra liga. No tengo deseo de quemar esa etapa solamente para ponerme a prueba. Yo me pongo a prueba todos los días acá y eso requiere de muchísimo esfuerzo porque es un lugar de exigencia máxima. Cuando tenga deseos de probarme en otro lado es porque voy a sentir la necesidad de decir ‘quemo esta etapa’. No pienso solo en mi progresión personal: hay un punto fundamental en mi vida que tiene que ver con lo humano y yo tengo deseos de estar cerca de los míos. Así vivo feliz”.

Finalmente, contó detalles de la charla que mantuvo con el colombiano Jorge Carrascal cuando le comunicó que iba a llevar la camiseta número 10 que quedó vacante tras la ida de Nacho Fernández al Atlético Mineiro. “El número 10 en este club significa un montón. Yo lo elegí (a Carrascal) por su manera de jugar, por su talento, por su calidez, por sus cualidades y porque creo que no le pesa jugar con ese número. Le pregunté si quería llevarlo y me dijo ‘profe, ¿le parece?’ (imita la voz del jugador). Así que le dije ‘Bueno, jugá y no lo pienses’. Eso no quiere decir que vaya a jugar todos los partidos pero le queda bien porque es muy talentoso”.

El divertido diálogo entre Gallardo y Carrascal por la 10 de River

SEGUÍ LEYENDO: