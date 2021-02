Contratos a punto de vencer y un panorama deportivo incierto: en medio de los rumores, cuál es la situación real de Jara, Buffarini y Mas en Boca

Jara, Buffarini y Mas, con crédito a punto de agotarse en Boca (Fotos: Boca)

Los laterales son para Miguel Ángel Russo un problema a resolver. Sobre todo, en el sector derecho. El entrenador no está nada conforme con los niveles personales de Leonardo Jara y Julio Buffarini y, habiéndose frustrado la llegada del colombiano Felipe Román (no pasó satisfactoriamente los exámenes médicos previos a la firma sobre el cierre del mercado de pases), se vio obligado a improvisar con el juvenil todoterreno Nicolás Capaldo de 4 en el último duelo ante Newell’s en Rosario.

Luego del flojo rendimiento de Jara en el estreno por la Copa de la Liga Profesional ante Gimnasia La Plata en la Bombonera (empate 2-2) el estratega xeneize decidió concederle la titularidad a Capaldo como marcador de punta derecho, prescindiendo de un Buffarini que fue tachado por un Consejo de Fútbol que ya comunicó públicamente que no continuará en el club después de junio de 2021.

Según pudo averiguar Infobae, Buffa continuará entrenándose con el plantel profesional pese a no haber llegado a un acuerdo por su continuidad con la dirigencia y no será bajado a la Reserva dirigida por Sebastián Battaglia, tal como se rumoreó en las últimas horas. Sin embargo la puerta de salida está cada vez más cerca y las oportunidades, sin disputa de Copa Libertadores a la vista para Boca (recién arrancará la siguiente edición en abril), serán cada vez menos. Lo positivo para él es que finalmente en el último mercado no arribó un lateral derecho natural que lo deje aún más rezagado; lo negativo es que Russo ya dejó entrever que será la tercera opción de acá en más (detrás de Jara y Capaldo).

Russo pretende que a Boca llegue un 4 de jerarquía en el próximo mercado de pases (@BocaJrsOficial)

Leo Jara, quien fue sondeado por Racing y Estudiantes de La Plata en mercados pasados, tiene vínculo con la institución hasta junio y todavía no comenzaron las charlas por su probable renovación. El Consejo de Fútbol no está decidido y espera el visto bueno de un Russo que pidió expresamente contar con él no bien arribó a principios de 2020. Su versatilidad en el campo le juega a favor; su irregularidad en contra. El DT pretende que a mitad de año sí o sí llegue un futbolista en su posición que pueda ponerse la camiseta y salga a jugar. Buscan nivel de selección nacional para competir contra los candidatos a ganar la Libertadores.

En paralelo, quien clama por su regreso es Marcelo Weigandt, que fue prestado a Gimnasia La Plata hasta fines de 2021 pero retornará a la Ribera si el club de la Ribera decide ejecutar una cláusula en junio. El Chelo es uno de los puntos altos del Lobo en el último tiempo y puede ser considerado para el futuro a mediano plazo.

Weigandt fue prestado a Gimnasia La Plata hasta diciembre de 2021 pero Boca puede ejecutar una cláusula para que regrese en junio (Boca Oficial)

Por el flanco izquierdo el CDF decidió considerar en el proyecto a largo plazo a Frank Fabra, a quien acaba de renovarle vínculo hasta diciembre de 2023. Ahora tendrán que resolver si le extienden el contrato a Emmanuel Mas, que permanecerá -al menos- hasta junio del actual. Russo pondera la actitud y disciplina del ex San Lorenzo y San Martín de San Juan, quien no lo termina de convencer desde el plano futbolístico.

Con la apuesta sobre la mesa de Marcos Rojo, quien se adapta y pone a punto en lo físico y futbolístico antes de quedar a disposición del cuerpo técnico, el panorama se le complica a un Mas que hasta llegó a salir como capitán del equipo en el partido contra Independiente por la Copa Diego Maradona y goza de mucho respeto por parte de un grupo que conforma desde que desembarcó en 2017 proveniente del fútbol turco. Con el Cali Izquierdoz afirmado, siendo referente y voz de mando en el fondo, no hay que descartar que Russo contemple como alternativa en el lateral izquierdo a Rojo para pelear un puesto con el colombiano Fabra. Si esto se confirma, los días del sanjuanino en Boca también estarán contados.

