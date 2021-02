Un ex Boca se nacionalizó ecuatoriano y Gustavo Alfaro lo convocó para la selección

Gustavo Alfaro prepara a su selección con una novedad: citó a un compatriota nacionalizado (@LaTri)

Una de las sorpresas de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Qatar 2022 fue la Selección de Ecuador, que debutó con una estrecha derrota ante Argentina en la Bombonera y luego sumó 9 sobre 9 para escalar al tercer puesto de la tabla detrás de Brasil y la Albiceleste. Gustavo Alfaro, flamante DT del combinado nacional, suma jornadas de trabajo pensando en los próximos compromisos con una novedad: convocó a un argentino ex Boca que acaba de nacionalizarse ecuatoriano.

Se trata de Damián Díaz, enganche surgido en las inferiores de Rosario Central que militó una temporada (2008/2009) en el Xeneize y desde hace rato vive en Ecuador, donde es figura de ese fútbol liderando al Barcelona de Guyaquil. El Kitu era seguido desde que Alfaro aumió como DT de la Tri pero recién ahora quedó a disposición ya que anteriormente no había cumplido los plazos correspondientes para la naturalización.

“Esta es una de las mejores cosas que me ha pasado en la carrera. Es una felicidad enorme porque este es un país que quiero mucho. Uno a esta edad trata de no ilusionarse mucho porque si después no se da es un nuevo problema en la cabeza. Es un orgullo y un reto nuevo”, expresó el rosarino de 34 años que tiene dos hijos ecuatorianos, en su llegada a la ciudad de Quito para abocarse a los trabajos que arrancaron el lunes y finalizarán el miércoles.

Damián Díaz con la camiseta de Boca en una de sus pocas participaciones: acá en un amistoso de verano ante San Lorenzo (Fotobaires)

Con la camiseta azul y oro, Díaz obtuvo la Recopa Sudamericana y el Torneo Apertura 2008, aunque al no tener demasiada continuidad buscó nuevos rumbos. Jugó a préstamo en la Universidad Católica de Chile, pasó por Colón de Santa Fe y luego inició su periplo en suelo ecuatoriano en el año 2011. En medio tuvo dos temporadas como futbolista en Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos, pero luego retornó a Barcelona donde comenzó su noveno año.

El Kitu no es el primero y único jugador argentino citado por Alfaro, ya que anteriormente el arquero Hernán Galíndez, otro rosarino formado en las inferiores canallas, fue llamado y se convirtió en habitué. Ahora su reto será ganarse un lugar en la nómina oficial de cara a los duelos internacionales del mes que viene.

El Kitu es una de las figuras de Barcelona de Ecuador hace años (Foto RODRIGO BUENDIA / POOL / AFP)

Hace pocos días la Conmebol publicó el calendario confirmado de la próxima doble fecha de Eliminatorias en las que Ecuador buscará acomodarse. El jueves 25 de marzo visitará a Venezuela en Caracas, mientras que el martes 30/3 recibirá en la altura de Quito a Chile. Vale recordar que el conjunto ecuatoriano integrará el Grupo B de la Copa América que se llevará a cabo en Argentina y Colombia a partir de junio de este año. Debutará contra el anfitrión cafetero y luego chocará con Qatar, Venezuela, Perú y Brasil.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: