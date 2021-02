El conmovedor mensaje de Gisela Dulko dedicado al hermano de Fernando Gago

Fernando Gago y Gisela Dulko

Una triste noticia apañó el gran partido que Aldosivi le hizo a Racing en Avellaneda el último sábado: el fallecimiento del hermano mayor de Fernando Gago, quien se enteró una vez culminado el encuentro. El hombre de 48 años sufrió un accidente cerebrovascular horas antes de que el Tiburón saliera a afrontar el cotejo por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional y el entrenador de los marplatenses no quiso faltar a la cita. Su esposa, Gisela Dulko, homenajeó a su cuñado en las redes sociales.

“Me parece mentira. Siento que la realidad no es real, se está equivocando. No caigo y no creo poder caer por un tiempo”, inició el mensaje en su cuenta de Instagram la ex tenista, quien compartió una imagen suya junto a Fernando y su hermano, todos andando en bicicleta. Dulko está casada con el ex futbolista y hoy técnico hace diez años.

A Fernando Gago ya le había tocado perder a su padre por la misma razón: en 2005 Héctor sufrió un ACV fulminante cuando él daba sus primeros pasos en Boca.

EL MENSAJE COMPLETO

Me parece mentira. Siento que la realidad no es real, se está equivocando. No caigo y no creo poder caer por un tiempo. Era ayer cuando charlábamos, me contabas cosas, jugábamos al pádel juntos, comiamos y nos reíamos a carcajadas ...Te vamos a extrañar mucho , pero te vamos a recordar siempre con una sonrisa, te lo prometo cuñado. Buen viaje al cielo 💔

El posteo de Gisela Dulko dedicado a su cuñado

Los jugadores de Aldosivi, que tuvieron un conmovedor gesto al celebrar uno de los tantos con su DT ya habiendo sido notificados del accidente que había tenido su hermano, se reencontraron con el estratega en el complejo deportivo en el que se entrenan habitualmente. Allí Gago estuvo presente y comandó los trabajos de cara al próximo encuentro por el campeonato contra Arsenal de Sarandí (será este viernes 26/2 en el estadio José María Minella a partir de las 19:15).

Esta es la primera experiencia de Gago, que está acompañado de Federico Pocho Insúa en el cuerpo técnico, como entrenador. Firmó contrato por un año inmediatamente después de haber anunciado su retiro como jugador profesional. Cinco lesiones de gravedad (tres roturas de tendón de Aquiles y dos rotura de ligamentos de rodilla) cortaron su trayectoria y lo llevaron a tomar esa decisión.

Hace algún tiempo, Pintita había escrito un cuento en el libro Pelota de Papel 2 que tituló Resiliencia. “La felicidad, enseñanza para resilientes y para todo el mundo, ni siquiera reside en el partidazo o en los elogios. La felicidad está, más radiante que nunca, en los ojos de los que te quieren, de aquellos que están siempre”, fue su mensaje. Hoy la vida le puso otro obstáculo que deberá sortear.

