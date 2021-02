La especial dedicatoria de Carlos Izquierdoz para Carlos Tevez por la muerte de su papá

Gol de Boca vs Newells

Boca le ganó a Newell’s en Rosario y sumó su primer triunfo en la Copa de La Liga Profesional. El único tanto del partido lo anotó Carlos Izquierdoz a los 25 minutos del complemento, tras un fuerte cabezazo que dejó sin reacción al arquero Alan Aguerre.

Apenas convirtió, el zaguero central lo gritó con toda la bronca, ya que hasta el momento el Xeneize llevaba a cabo un partido muy flojo, y corrió hacia uno de los laterales para hacerle una especial dedicatoria a Carlos Tevez, que fue baja de último momento por la muerte de su papá. El Cali hizo una seña de “esto es de todos” y mostró las dos palmas en claro gesto del número 10 por el Apache, que atraviesa uno de los momentos más duros por la muerte de Don Segundo Tevez a los 58 años.

“Queríamos que Carlos sepa que estamos con él; está pasando un momento complicado. Con respecto a lo que se viene, somos el bicampeón del fútbol argentino y es difícil. No nos desespera el tricampeonato. Conseguimos 4 puntos en dos partidos y vamos avanzando”, dijo Izquierdoz al término del partido. ”Nosotros nos defendemos en la cancha. En Boca siempre se dicen cosas”, reflejó el ex zaguero de Lanús sobre las críticas recibidas. ”Arrancamos bien los primeros treinta minutos, nos costó un poco la segunda jugada. La cancha estaba pesada”, apuntó el defensor. ”Esta vez lo grité con todo. el otro día con Gimnasia (2-2) se dijo que no lo grité mucho. Se vive raro, no hay público. No jugábamos como queríamos. Pero acá se habla todo el tiempo”, argumentó.

Izquierdoz celebró con el gesto de 10, dedicatoria especial para Carlos Tevez por la muerte de su papá. "Le hacemos llegar toda la fuerza, queríamos que sepa que estamos con él", dijo el defensor tras el partido (Fotobaires)

Tevez partía como titular para el encuentro en Rosario, pero al conocer la noticia de la muerte de su papá cerca del mediodía fue desafectado del mismo y emprendió su retorno hacia Buenos Aires.

”Boca Juniors lamenta el fallecimiento de Don Segundo, papá de Carlitos, y acompaña a la familia Tevez y a sus amigos en este momento de tanto dolor y tristeza. ¡Mucha fuerza!”, comunicó la cuenta oficial de Boca apenas se conoció la noticia. Su presidente, Jorge Amor Ameal, también expresó sus condolencias por la misma vía: “Desde todo el club acompañamos a Carlos Tevez, y a su familia y amigos, en este momento tan triste por la muerte de su papá. Fuerte abrazo xeneize de todo Boca”.

Don Segundo, su padre adoptivo, paciente diabético, permanecía internado en terapia intensiva con un cuadro de neumonía agravado por el contagio de Covid-19. Sus complicaciones de salud comenzaron durante el segundo semestre del año pasado y debido a su cuadro, Tevez estuvo cerca de perderse la final de la última Copa Diego Maradona ante Banfield en San Juan, disputada el 17 de enero pasado. El Apache viajó en avión privado a la provincia cuyana el mismo día del partido y no fue titular, aunque luego ingresó en el segundo tiempo y anotó su penal en la tanda definitoria que consagró al equipo xeneize.

