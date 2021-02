Polémica por el grosero gesto de Esteban Rolón, mediocampista en conflicto de Huracán que puede pasar a Boca

A 24 horas del cierre del mercado de pases en la Primera División argentina la situación entre Esteban Rolón y Huracán se tensa cada vez más. Luego del último entrenamiento en el predio de La Quemita, el mediocampista que hace fuerza por ser transferido a Boca se retiró haciendo el gesto de fuck you, según confirmaron varios periodistas y testigos presentes. Sin embargo, él desmintió esa información a través de las redes sociales.

“Hola a todos, quiero desmentir una información errónea. No hice ningún gesto irrespetuoso, ni estuve presente en esa situación. Lamento mucho que difundan mi nombre junto a una imagen en la que no estoy”, fueron las palabras que empleó el volante de 25 años en su cuenta de Instagram. No obstante quienes estuvieron presentes reconfirmaron que el ex Argentinos Juniors fue el autor del obsceno ademán. Incluso en TyC Sports aseguraron que días anteriores se había retirado encapuchado, escapando de las cámaras.

Desde hace semanas el Globo y Boca negocian por la ficha del futbolista que pasó por el Málaga de España y el Genoa de Italia. El pelirrojo llegó a Huracán en condición de libre a fines de 2020 y firmó hasta diciembre de 2021 con una opción de compra de 3 millones de dólares en favor de los de Parque Patricios. En el vínculo se registró una cláusula de rescisión para junio de este año que asciende a 500 mil dólares. El Xeneize está dispuesto a abonar esa cifra ahora y no se moverá de allí. Pero el presidente quemero, Alejandro Nadur, habría pedido el doble para dejarlo ir ahora.

Rolón negó haber sido el del gesto del dedo mayor pero los testigos insisten en que se trató de él

Rolón le pidió a su técnico Israel Damonte no concentrarse para el encuentro por la primera fecha del campeonato (derrota 3-2 ante Defensa y Justicia) ya que si firmaba planilla quedaba imposibilitada su posible transferencia a la Ribera. Corren las horas y todavía no existe acuerdo entre las partes. Es una incógnita si la tratativa entre los clubes llegará a buen puerto y tampoco se sabe qué postura adoptará Huracán y el jugador si finalmente permanece en el equipo.

Ese sector de la cancha quedaría diezmado para el Globo por la inminente partida de Adrián Arregui a Independiente, aunque en las últimas horas se confirmó la llegada de Claudio Yacob, mediocampista surgido en Racing que proviene de Nacional de Montevideo (además firmó el lateral izquierdo Iván Erquiaga). Mientras tanto el Consejo de Fútbol xeneize no se desespera porque comprende que Miguel Ángel Russo dispone de varias alternativas en la mitad de la cancha. La contratación de Rolón será meramente para potenciar pero en la actualidad están conformes con el material del que disponen.

