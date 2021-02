Nacho Fernández se despidió de River y lloró de la emoción cuando recordó un elogio de Maradona

La emoción de Ignacio Fernández en su última nota como jugador de River

Nacho Fernández, el cerebro de River dentro de la cancha, seguirá su carrera en el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, entidad que lo tenía bajo su mira desde hace varios mercados de pases. El mediocampista, tras retirarse del centro de entrenamiento que el club posee en Ezeiza, atendió a la prensa y no pudo contener las lágrimas en su despedida.

“Fueron cinco años en donde vivimos momentos muy lindos y hoy me toca despedirme. Son sensaciones encontradas. Es un paso que buscaba en mi carrera, pero dejo un lindo club y muchos amigos”, expresó el ex Gimnasia de La Plata y Temperley en diálogo con la prensa. Y luego, añadió: “Es difícil irse de River. Siempre que aparecía una oferta la decisión costaba mucho y nunca terminaba de cerrar. Hoy, con 31 años, creo que era el momento, pero es un dolor muy grande”.

El volante, en su paso por el Millonario, disputó 170 partidos, en los que marcó 24 goles y brindó 23 asistencias. Además, ganó siete títulos: tres Copas Argentina, una Supercopa Argentina, dos Recopa Sudamericana y una Copa Libertadores.

Sobre el final de la entrevista, al ser consultado sobre los constantes elogios que recibió en el último tiempo por ser considerado como el mejor futbolista del medio local, Nacho no pudo contener la emoción: “No fue una mochila, fue algo lindo que me reconozca la gente del fútbol, ex futbolistas como el Diego (Maradona), fue una emoción muy grande ”. A punto tal fue el momento emotivo, que pidió terminar la nota ahí.

Nacho Fernández seguirá su carrera en Atlético Mineiro (@RiverPlate)

Minutos antes, el deportista había reconocido que en su caso fue una “despedida emotiva”. “Somos personas, tenemos sentimientos. Vivimos cosas muy fuertes”, afirmó.

“No me imaginaba que iba a pasar todo lo que pasó. Siempre es difícil jugar en River, y hacerlo durante cinco años no me lo esperaba. Fue un sueño cumplido”, recalcó Fernández, quien esbozó que durante su paso por el club de Núñez “he crecido mucho como jugador y como persona. Este grupo siempre mantuvo la humildad, eso me enseñó mucho”.

Dentro de su destacado paso por el Millonario, el mediocampista sostuvo que “el mejor año fue 2018, que le ganamos dos finales a Boca, pero en lo futbolístico me quedo con el 2019”. El futbolista que se inició en el Lobo y tuvo un paso por Temperley recordó el esfuerzo de su familia para llegar hasta este presente: “Uno sabe lo que peleó. Toda mi familia me apoyó durante estos años. Pasé por la B metro, el ascenso con Gimnasia. Por suerte mi carrera siempre fue en ascenso y hoy me toca mi primer paso en el exterior, que era algo que iba buscando”.

Ignacio Fernández se despidió de River

Muchos catalogan a José Paradela como el indicado para ocupar el hueco que dejó dentro del once de Marcelo Gallardo. Ante la consulta, el volante prefirió la cautela: “Hay buenos jugadores, River se reforzó muy bien. No me gustan las comparaciones. Él tiene características similares: es zurdo y juega de volante ofensivo. Le deseo lo mejor. También es de un pueblo cercano al mío”.

Por último, confesó la charla que mantuvo con el Muñeco antes de marcharse del club: “Con Marcelo siempre mantuve una buena relación y siempre me entendió en cada mercado de pases. Esta vez la charla fue distinta. Me agradeció por todos estos años y me deseó suerte para lo que viene”.

