Nació en Buzios y es el nieto de una legendaria estrella del espectáculo: Lenny Lobato, la sorpresa brasileña de Vélez en Copa Argentina

La felicidad de Lenny al firmar su primer contrato profesional

Dentro del mundo del fútbol sudamericano es más común encontrar un argentino jugando en Brasil que un brasileño realizando su carrera en Argentina. Pero la nueva promesa de Vélez Sarsfield llega para romper ese paradigma y se prepara para demostrar toda su calidad en el Fortín. Se trata del delantero Lenny Ivo Lobato Romanelli, nieto de la legendaria figura del espectáculo Nélida Lobato.

Su nombre saltó a la fama en las últimas horas porque Mauricio Pellegrino decidió incluirlo entre los convocados para el partido que el Fortín disputará hoy ante Camioneros por los 32avos de final de la Copa Argentina desde las 21.10 en cancha de Arsenal de Sarandí.

Su historia es más que particular: su padre es Adrián Ricardo Lobato, hijo del coreógrafo Éber Lobato y Haydée Nélida Menta, quien se inmortalizó en el mundo del espectáculo con el apellido de quien fuera su esposo. La vedette, actriz y cantante –que murió en 1982– es todo un símbolo del teatro argentino, aunque también tuvo su momento de esplendor en Las Vegas y en el Lido de París. Sus padres nacieron en Argentina, pero decidieron edificar su vida en el cálido clima brasileño.

Lenny nació en Buzios, una ciudad del Estado de Río de Janeiro que está a unos pocos kilómetros de las otras populares playas como las de Arraial do Cabo. En ese país sólo jugó en el Madureira de Río de Janeiro antes de tomar la decisión de emigrar al país de origen de sus padres. Su historia comenzó a conocerse en las inferiores del Fortín a las pocas horas de sumarse al club: sorprendió con su buen manejo del español y allí se enteraron que sus padres eran argentinos.

Es reconocido como uno de los proyectos más interesantes en las inferiores del club. Luego de varios años de lucha y esfuerzo, el atacante rubricó su vínculo con el cuadro de Liniers hace apenas unas semanas. “Gracias familia y amigos por ayudarme a realizar mi sueño de firmar mi primer contrato profesional con el club que me forma como persona y jugador, que me brindó todo lo mejor desde el primer día. Estando lejos de mi tierra natal, Vélez me hace sentir como en casa. ¡Gracias! A seguir trabajando para lograr nuevos objetivos, ¡vamos por mucho más!”, escribió la promesa en su cuenta de Instagram.

Oriundo del país vecino pero con toda la familia de origen argentino, Lenny está cerca de cumplir el sueño de jugar en Primera División. Hace tres años decidió abandonar Brasil y se vino a Argentina con la idea de probarse en Vélez. Su tío, hincha fanático del Fortín, se encargó de gestionarle la prueba. Sin embargo, la historia de amor con la V azulada se había iniciado mucho antes: de niño, durante sus visitas a Argentina, formó parte de la colonia de vacaciones y hasta supo ser socio. Inclusive, tuvo una prueba en las infantiles cuando tenía 10 años, pero no se adaptó al país y decidió volver a Brasil.

Gol de Lenny Lobato a River, la nueva promesa de Vélez

Su contrato se estira hasta el 30 de junio de 2023 y es el quinto jugador categoría 2001 que tiene vínculo con el club (Thiago Almada, Florian Monzón, Facundo Cáseres y Damián Fernández, los otros). Lenny venía sumando partidos con la Reserva de Vélez y frente a Newell’s marcó su primer gol en esa divisional. Durante sus inicios en Brasil se desempeñaba como enganche pero hoy en día demuestra su talento como extremo izquierdo.

Dentro de varias entrevistas que brindó a medios de Brasil, reconoció que recibió muchos consejos de Walter Montillo. Además, reveló ser fanático de Douglas Costa, Éverton, Neymar y Philippe Coutinho por su estilo de juego vertical. Ferviente seguidor del fútbol en su país, apunta a vestir la verdeamarela en algún momento de su carrera profesional: “Nunca fui hincha de nadie porque nunca fui a la cancha allá. De chico simpatizaba por Botafogo por un amigo”, contó en el pasado al medio Pasión Fortinera. Aunque primero intentará sumar minutos oficiales por primera vez ante Camioneros, el equipo que milita en el Federal A.

En la historia de Vélez apenas tres futbolistas brasileños lograron jugar en la Primera de Vélez: los delanteros Eduardo Pimentel (1962-63 donde disputó 38 partidos y anotó un gol), Kaneko (1970, jugó 6 partidos) y Junior Da Silva (2002, participó en 1 partido). Lenny quiere entrar en esta ilustre lista con ganas de brillar y lograr rubricar todo lo bueno que se habla de él con la camiseta del Fortín.

