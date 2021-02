Tiene 18 años, no debutó en primera y el Real Madrid ya lo tiene en su radar: Máximo Perrone, la perla de Vélez que miran desde Europa

Máximo Perrone es una de las grandes promesas de de Vélez (Foto: velez.com.ar)

El tradicional mundialito de Montaigu marcó su carrera. O, más bien, impulsó lo que ya venía prometiendo: firmó su primer contrato como profesional y se posicionó en los ojos de diferentes potencias del mundo. Máximo Perrone tiene 18 años y brilló en abril del 2019 con la camiseta de la selección argentina juvenil. Hoy, está en el radar del Real Madrid.

El mediocampista central es un producto genuino de las inferiores de Vélez. El zurdo, capitán de su división, fue definido como un futbolista “moderno, completo y de gran futuro” por el sitio oficial de Liniers. Según el diario As de España, la oficina técnica del Merengue posó sus ojos en él y no es algo reciente: desde abril del 2019 iniciaron un “exhaustivo seguimiento” tras ver su rendimiento en la Sub 16 que presentó Argentina en el mundialito de la ciudad francesa.

Perrone –que cumplió 18 años durante los primeros días de enero– firmó su primer contrato profesional ese año con la entidad de Liniers hasta el 30 de junio del 2022, pero todavía no tuvo su bautismo oficial como jugador del primer equipo que hoy comanda Mauricio Pellegrino.

Perrone firmó contrato hasta mediados del 2022 con el club (Foto: velez.com.ar)

Más allá de que ahora su nombre ocupa líneas en distintos medios del mundo por el interés del Madrid, no es el único club que lo tuvo bajo su órbita ya que otras potencias de Inglaterra, Italia y España hicieron informes sobre su rendimiento.

Llegó a los 6 años a Vélez para desempeñarse como enganche, pero fue mutando su juego: probó como volante externo y delantero, pero el DT Cristian Gómez lo convirtió en un mediocampista central. “Trato de ser completo pero tengo cosas para mejorar. En realidad siempre jugué así, pero no veo como que sea una u otra, sino en elegir cuando trasladar y cuando jugar en uno o dos tiempos”, dijo ante el sitio oficial del club tiempo atrás.

Perrone fue una pieza clave de esa selección juvenil que venció en el torneo francés a Inglaterra (2-1), Portugal (1-0) e igualó contra Costa de Marfil (2-2) para arribar a la final ante México: empataron 1-1 y se impusieron 5-4 en los penales. Perrone anotó el suyo. “Algunos le sacan parecido por posición y pie dominante con Redondo”, advirtió el periodista Jorge García, quien a dio conocer el interés del Real por el jugador en el diario de Madrid.

Seguidor de Fernando Gago, Nicolás Domínguez y Nacho Fernández, Perrone ya había despertado también la sorpresa en Gabriel Heinze cuando estaba a cargo del equipo. “Fue algo lindo que un técnico como él hable así de un jugador. Me dio ganas de seguir. Es un empujón, algo que te impulsa a seguir entrenador, esforzándote para mejorar”, señaló en diálogo con el programa partidario Vélez a fondo luego de ser elogiado por el Gringo.

SEGUÍ LEYENDO:

Nacho Fernández acordó su transferencia al Atlético Mineiro

Sorpresa en el fútbol argentino: Sebastián Beccacece es el nuevo entrenador de Defensa y Justicia