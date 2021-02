La dupla ofensiva casi inédita que Russo pondría en el debut de Boca el domingo

Russo alista a su equipo para el debut del domingo contra Gimnasia La Plata (Boca oficial)

Enero de 2020. Miguel Ángel Russo va definiendo en plena pretemporada y con algunos amistosos internacionales disputados en San Juan el equipo con el que afrontará la recta final de una Superliga que finalmente se adjudicaría. El capitán, histórico, tenía un lugar asegurado en la planificación del entrenador. Y un viejo conocido del cuerpo técnico, en buena forma, también se anotaba en la planilla. Carlos Tevez y Mauro Zárate fue la primera dupla ofensiva que empleó en su nuevo ciclo (0-0 con Independiente en la Bombonera) y probablemente sea la del estreno de este domingo contra Gimnasia La Plata en el mismo escenario.

El Apache terminó siendo uno de los futbolistas más destacados de Boca en su última participación en la Libertadores y parece ser intocable. Y de cara al match ante el Lobo, Russo apostaría por Zárate, quien luego de la conquista de la Copa Diego Maradona y antes del breve receso del que gozaron los jugadores realizó declaraciones para marcarle la cancha al DT: “Estando así no me sirve seguir en el club”. Ahora, al ex Vélez le llegó su ansiada oportunidad de titularidad.

Hay que recordar que en aquella igualdad ante el Rojo en la Ribera Carlos Izquierdoz sufrió una tempranera expulsión que obligó a la salida de Agustín Obando y Zárate tuvo que sacrificarse por la banda izquierda dejando a Tevez como única referencia de ataque. Para colmo MZ19 se lesionó en el complemento y tuvo que dejar la cancha para abrirle paso a un Sebastián Villa que explotaría de ahí en adelante. Entre su padecimiento muscular y el buen andar del once, que se acomodó y terminó coronándose en ese certamen, a Zárate le quedaron muy pocas chances de aparecer en escena.

Tevez y Zárate, la dupla por la que apostaría Russo este fin de semana (Boca oficial)

De hecho Mauro apenas gozó de algunos minutos en choques por la Libertadores ingresando desde el banco en los minutos finales, mientras que conformó dupla de ataque a nivel local en la Copa Maradona junto a Wanchope Ábila, otro relegado que ahora se pone a punto tras haberse sometido a una intervención quirúrgica por una hernia inguinal (tiene para al menos dos semanas más). Quien perdió crédito es Franco Soldano, que ocuparía un lugar en el banco de suplentes.

Esta no sería la única sorpresa entre los iniciales del Xeneize para recibir al Tripero: Carlos Zambrano le pelea la plaza en la zaga central a Lisandro López y Edwin Cardona le ganaría la pulseada en el mediocampo a Eduardo Salvio. Hasta el momento Marcos Rojo se pone a punto para estar en la mejor condición física y futbolística antes de tener su estreno oficial. En la zona central del mediocampo aparecerá Nicolás Capaldo junto a Jorman Campuzano, que arrastra molestias. En caso de que el colombiano no llegue al 100% será el juvenil Alan Varela en titular.

Boca recibirá a Gimnasia este domingo en la Bombonera, desde las 19:20 con arbitraje de Pablo Echavarría, serían: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Zambrano o López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Sebastián Villa, Campuzano o Varela, Nicolás Capaldo, Edwin Cardona; Carlos Tevez y Mauro Zárate. El entrenador no dialogará con la prensa antes del match.

LA RESERVA GANÓ

Con un doblete del delantero Luis Vázquez, el equipo conducido por Sebastián Battaglia derrotó 2-0 a Gimnasia en el predio que Boca posee en Ezeiza. Russo vio el partido junto a su ayudante de campo Mariano Herrón y los encargados de la coordinación de las divisiones inferiores Blas Armando Giunta y Diego Soñora.

