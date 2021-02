Gallardo habló sobre el mercado de pases de River: del fastidio por Marcos Rojo a los arribos de Driussi, Maidana y Palavecino

El Muñeco Gallardo tocó varios temas trascendentales sobre el mundo River (NA)

Marcelo Gallardo habló después de mucho tiempo y además de referirse a su continuidad como líder del proyecto futbolístico de River, también analizó cada uno de los nombres del mercado de pases. Desde Marcos Rojo, quien sonó en Núñez pero firmó en Boca, hasta otros apellidos importantes y viejos conocidos como Jonatan Maidana y Sebastián Driussi.

¿HABLÓ CON MARCOS ROJO?

· “Con los que hablé son los que están a punto de llegar. Es un mercado muy difícil que se hace cuesta arriba, las economías no acompañan y a veces estamos en un círculo donde damos vuelta y no avanzamos. Creo que estamos alineados para ir resolviendo”

· “Yo hablo de los que realmente me interesan, hace un mes venimos tratando de hacer una ingeniería económica y de comunicación. No es un momento fácil y voy a ser muy puntual. Los que están siendo evaluados fueron informados y otros se están resolviendo”

JONATAN MAIDANA

· Maidana, es un jugador que yo aprecio mucho y es un simbolo de mi proceso, quedó en libertad de acción. Ha tenido otras ofertas, yo le dije si queres venir acá no le voy a cerrar las puertas del club y es un jugador que me ha dado muchísimo. Si él viene acá va a competir y va a hacer competir a los demas. Yo no le aseguro la titularidad a nadie pero quiere terminar su carrera acá. Faltan resolver unas cosas para tenerlo entrenando acá con nosotros. Los hinchas de River podrán estar muy contentos en que un símbolo está para competir. Yo sé que va a competir si no se lo hubiera dicho”.

Una imagen que volverá a verse en breve: Jonatan Maidana junto a Marcelo Gallardo (Foto NA: AFP / KAZUHIRO NOGI)

SEBASTIÁN DRIUSSI

· “Vengo hablando hace un mes con él. Es un jugador que a nosotros nos encantaría tenerlo acá. Dependemos de que el equipo ruso termine de definir la situación y, si eso se da, lo podríamos tener. No lo podemos confirmar pero no tengo ningún problema de confirmarlo ya que vengo a aclarar la situación”.

AGUSTÍN PALAVECINO

· “Está a punto de arribar, está todo acordado entre los clubes (Deportivo Cali y River). Faltan detalles, pero es un jugador con el que hablé y estamos a punto de concretar”.

DAVID MARTÍNEZ

· “Estamos viendo si lo podemos volver a tener con nosotros, tiene intenciones de venir, hay un acuerdo entre los clubes y se resolverá en estos días. Es un joven jugador que se fue a sumar minutos de nuevo porque no tenía lugar acá. Están los que claramente se posicionan de buena manera porque se consolidan en los clubes donde van y vemos la chance la repatriarlo”.

ALEX VIGO

· “Es un jugador por el que nos habíamos interesado en el tiempo atrás, nos interesa. Hemos tomado contacto con la gente de Colón para ver una posibilidad de iniciar una conversación. Hoy manifestó que está interesado. Cuando vos tenés un deseo así, sería un pecado que no se pueda desarrollar un canal de conversación viable. Estamos en inicios de conversación y dependerá de lo que evalúen los dos clubes para ver si le pueden dar forma o no”.

LA CONTINUIDAD DE NACHO FERNÁNDEZ, MONTIEL Y ENZO PÉREZ

· “Nacho Fernández tiene una propuesta de Brasil (Atlético Mineiro) que claramente está siendo evaluada. Él tiene deseo de salir y para nosotros ha sido un jugador profesional. Si tiene ganas de salir y las partes se ponen de acuerdo, será uno de los que se irá del equipo en el mercado. No tengo más detalles para dar, pero Nacho tiene deseo de salir y así será. Si sale, claramente necesitamos traer a un jugador para reemplazarlo. Necesitamos un jugador que puntualmente sea útil para nuestro sistema de juego”.

Nacho Fernández es buscado por el Atlético Mineiro y Gallardo dio a entender que puede irse de un momento a otro (@RiverPlate)

· “Quiero darle mucho mérito y mucho valor a la decisión que ha tomado Gonzalo (Montiel). No suele ser fácil y más cuando hay un entorno que tiene tendencia a buscar el beneficio del futbolista. Hace un año y medio charlo y tratamos de no llegar a estas instancias. En algunas somos culpables y en otras no tanto. Que haya renovado ahora habla muy bien de él porque tiene unos valores tremendos. Podía tener otra postura y no lo hizo. Quiere al club y quiere a esta institución. Tomó una postura muy leal y me pone muy contento que haya sucedido así. Entiendo que Gonzalo va a tener mercado próximamente porque no para de crecer, su evolución no ha llegado a su techo y su posición es muy requerida en otras ligas. Es un mercado muy cerrado”.

· “Tuve charlas con Enzo Pérez. Habla un poco de nuestro sentido de pertenencia. Lo que dije en un principio: muchos años en este club y es real la exigencia de la que hablan muchísimo los jugadores. La exigencia que tenés que tener para rendir todo el tiempo al máximo requiere de mucho esfuerzo. No sólo físico, sino estar preparado para competir. Habla bien de Enzo que haya tomado la decisión de quedarse. Es un poco lo que hablé al principio de todo lo que teníamos que revisar para seguir hacia adelante. No solamente uno, también los jugadores lo sienten. Enzo lo sintió, evaluó otras opciones pero terminó decidiendo quedarse”.

LOS INMINENTES RETIROS DE PONZIO Y PINOLA

· “Son dos futbolistas que son ejemplos en nuestra institución de profesionales y que vienen con el mismo deseo de entrenar como lo hacían hace años atrás. Más allá de la edad, lo que me interesa es su actualidad, su situación actual y cómo ellos se entrenan y preparan. Hasta ahora han sido ejemplos en ese sentido. Esto no quiere decir que estén más cerca de su retiro a que sigan jugando. Hoy no evalúo eso porque están en el plantel. Yo veo que son competitivos y los seguiré teniendo. En junio resolveremos, hablaremos y sabremos para qué están. Ellos verán si están para competir o si le quitan lugar a un jugador joven que esté en condiciones de seguir desarrollándose o potenciándose”.

LA PÉRDIDA DEL MORRO GARCÍA

· “Yo compartí equipo con el Morro. Fui compañero de él cuando fui a jugar a Nacional, él era un jugador de 20 años con muchas condiciones y lleno de buena energía. No tuve la posibilidad de seguir generando un vínculo pero sí tenía una buena relación, una buena química. Ese año lo recordábamos bien cada vez que nos veíamos. No puedo salir del shock, la tristeza y el dolor que me generó la noticia. Es muy fuerte. Todos ahora podemos hablar sobre lo que es la depresión. Que no sólo está en el fútbol, está en todos lados. Cunado pasan cosas así el estado de alerta que se genera en la cabeza de todos es muy grande. Aprovecho para darle mi pésame a toda su familia y a él que descanse en paz”.

