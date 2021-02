Alex Vigo presiona en Colón para ser vendido: “Mi deseo es jugar en River, espero que cumplan”

Nuevamente el nombre de Alex Vigo está sobre el tapete en este mercado de pases y se lo disputan los dos clubes más grandes del país. Tanto River como Boca realizaron un sondeo a Colón por el lateral de 21 años que renovó su vínculo con la entidad santafesina hasta diciembre de 2024 y posee una cláusula de salida que asciende a 5 millones de dólares. El futbolista rompió el silencio y se inclinó por uno de los dos equipos.

“La verdad que mi deseo es jugar en River”, fue la revelación del lateral derecho por el que el Millonario desembolsaría 1.500.000 dólares correspondientes al 50% de su ficha. En diálogo con TyC Sports, la joven promesa que llegaría a Núñez como potencial sustituto de Gonzalo Montiel (con chances de ser transferido al exterior a mitad de año) brindó algunos detalles sobre la negociación: “Hicieron una oferta, hablaron con mi representante y llamaron a (José) Vignatti (presidente de Colón). Mi deseo es ir a River y lo único que me queda es que terminen bien las negociaciones. Es un sueño que siempre quise cumplir y lo tengo ahí en la puerta”.

Por otra parte, Vigo confesó que el año pasado River había ido a buscarlo pero él le prometió a la directiva sabalera que se iba a quedar en la institución para pelear por la permanencia. Allí fue cuando el presidente le aseguró que si el Millonario venía a la carga por él en otro momento, sí iba a aceptar la propuesta: “Me genera satisfacción y me pone contento que River de vuelta me venga a buscar. Por X motivo el año pasado me tuve que quedar. El presidente me había prometido que si había una nueva posibilida de River, me iba a dejar ir. Espero que cumpla su promesa”.

Vigo es una de las últimas grandes apariciones del fútbol argentino (Foto Douglas Magno / AFP)

Marcelo Gallardo no tomó diálogo con el marcador de punta que sí ya le comunicó a su entrenador, Eduardo Domínguez, el deseo de partir hacia el club riverplatense. “La charla que tuve son cosas privadas entre jugador y técnico. Yo voy a seguir entrenando en Colón, soy jugador de Colón y me entrenaré al 100% como siempre”, aclaró de todas formas.

En concreto, Vigo podría convertirse en la cuarta incorporación de River, considerando que Gallardo le abrió las puertas a Jonatan Maidana para su retorno y posible retiro como futbolista millonario y prácticamente están cerradas las negociaciones con el mediocampista ofensivo Agustín Palavecino (Deportivo Cali) y David Martínez, defensor surgido en la cantera de Núñez que sería repatriado tras haber tenido un muy buen desempeño en Defensa y Justicia, donde obtuvo la Copa Sudamericana. Además por Sebastián Driussi el Muñeco tomó contacto desde hace un mes y existen chances de acuerdo en las próximas semanas.

En conferencia de prensa y habiendo oído los comentarios de su potencial futbolista, Gallardo se refirió a la chance de sumarlo: “Es un jugador por el que nos habíamos interesado en el tiempo atrás, nos interesa. Hemos tomado contacto con la gente de Colón para ver una posibilidad de iniciar una conversación. Hoy manifestó que está interesado. Cuando vos tenés un deseo así, sería un pecado que no se pueda desarrollar un canal de conversación viable. Estamos en inicios de conversación y dependerá de lo que evalúen los dos clubes para ver si le pueden dar forma o no”.

