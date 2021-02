Los homenajes especiales que realizaron Nacional y Godoy Cruz para recordar al Morro García tras su muerte

Godoy Cruz decidió retirar la camiseta 18 que usaba el Morro García (Foto: @ClubGodoyCruz)





La noticia convulsionó al fútbol sudamericano. La inestabilidad emocional del Morro García lo llevó a un trágico final, en el que apareció muerto en su departamento en Mendoza, con un disparo en la cabeza junto a un arma calibre 22.

El icónico futbolista que defendió de gran manera la camiseta de Godoy Cruz se suicidó en su hogar luego de varios días sin responder los llamados de sus amigos y familiares. Tras el episodio, los clubes en los que el goleador dejó su huella le rindieron diversos homenajes para que su figura permanezca grabada en la memoria de los hinchas.

El Tomba decidió retirar el número que usaba la figura en cada compromiso. “Nunca nada será suficiente para agradecerte todo lo que hiciste por Godoy Cruz. La 18 es tuya, es eterna como vos. ¡GRACIAS POR TODO MORRO!”, fue el mensaje que publicó la entidad mendocina en su cuenta oficial de Twitter, al manifestar la decisión de quitar el dorsal que representaba al goleador.

Del otro lado del Río de la Plata, los directivos de Nacional optaron por dejar a oscuras el Gran Parque Central e iluminar el palco que el Morro García tenía a su disposición para su círculo íntimo. Además, muchos simpatizantes se acercaron al estadio para brindarle diversas ofrendas al ídolo popular.

El palco del Morro se destaca en el Gran Parque Central a oscuras (Foto: @Nacional)





“A todos aquellos que se acercaron a dejar una flor, una carta, una camiseta o una simple muestra de amor hacia el Morro, GRACIAS. Las ofrendas esta noche irán a su palco para luego ser entregadas a su familia”, comunicaron desde la entidad uruguaya.

Los hinchas de Nacional llevaron ofrendas para el Morro al estadio (Foto: @Nacional)





En la misma sintonía, su colega de Boca, Ramón Wanchope Ábila, impulsó una idea para que el próximo torneo del fútbol argentino lleve el nombre del Morro García, para recordar al delantero del mismo modo que ocurrió con la Copa Diego Maradona, cuando la leyenda internacional murió a los 60 años.

“Ya que no se puede usar el nombre del Diego para la Copa, y en vida acá se hace muy poco por el ser humano, no estaría mal ponerle el nombre del Morro en modo de homenaje, ya que tanto nos alegró con su talento en nuestro fútbol. Mientras tu nombre no deje de escucharse, esos que pasen algo similar, sabrán que todavía hay esperanza de salir adelante”, escribió el delantero del Xeneize en su cuenta de Instagram.

En las horas previas, el ex Huracán también se había manifestado en las redes sociales para expresar el profundo dolor que sintió por la pérdida de su amigo. “Era cruzarte, pedirte que no nos claves un gol, pero terminaba el partido y ya nos cambiábamos las camisetas sin importar el resultado. Respeto mutuo y mucha admiración. Morro querido me hiciste mierda con esta decisión pero sólo deseo que sea tu paz. Fuerza a esa gente que te quería como ser humano, a los otros sólo le importaba si le generabas dinero, la foto del momento o las luces del crack deseada por todos para presumir en redes sociales. Se olvidaron de Santiago, perdón fenómeno. Abrazo grande al cielo y me quedaron por siempre tus recuerdos”, fueron las sentidas palabras de Wanchope.

El mensaje de Ramón Wanchope Ábila en Instagram





Independientemente de la relación que pudo forjar Ábila con García, el mensaje que publicó tiene un peso extra luego de haber contado semanas atrás la decisión que tomó su hermano de quitarse la vida en plena pandemia tras estar sumergido en una profunda depresión. “Vengo golpeado hace varios meses: tuve la mala suerte de que mi hermano se quitara la vida en mi casa por una depresión que nunca nos avisó ni nos enteramos que tenía. Que los que están del otro lado no crean que uno es invencible, inmortal o un superhéroe. Que tenemos estas tragedias familiares, que también nos pasa y lo sufrimos. En el día a día uno tiene que seguir como si nada pasara, porque tenemos que rendir rendir en el partido. Tenemos necesidades, padres enfermos, hijos y uno a veces no lo puede contar. Lo sufre y es muy triste, queda apoyarse en los que están para salir adelante”, explicó el delantero en su momento.





Los fanáticos llevaron flores, cartas y camisetas al Gran Parque Central (Foto: @Nacional)

Una camiseta que expresa el sentimiento popular (Foto: @Nacional)

