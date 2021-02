Las desgarradoras despedidas de Wanchope Ábila y Jaime Ayoví al Morro García: “No sabía que eran señales”

La muerte de Santiago García es un acontecimiento que impactó en toda Sudamérica. El icónico futbolista que defendió de gran manera la camiseta de Godoy Cruz se suicidó en su departamento luego de varios días sin responder llamados de sus amigos y familiares. Tras confirmarse la noticia, futbolistas cercanos al uruguayo se expresaron en redes sociales. Dos de los mensajes más emotivos llegaron por parte de Ramón Ábila y su ex compañero Jaime Ayoví.

Wanchoe Ábila, actualmente 9 de Boca Juniors, publicó una historia de Instagram donde muestra tres camisetas distintas de Santiago García junto a un emotivo mensaje. “Era cruzarte, pedirte que no nos claves un gol, pero terminaba el partido y ya nos cambiábamos las camisetas sin importar el resultado. Respeto mutuo y mucha admiración. Morro querido me hiciste mierda con esta decisión pero sólo deseo que sea tu paz ”, comenzó escribiendo Wanchope.

Y agregó: “Fuerza a esa gente que te quería como ser humano, a los otros sólo le importaba si le generabas dinero, la foto del momento o las luces del crack deseada por todos para presumir en redes sociales. Se olvidaron de Santiago, perdón fenómeno . Abrazo grande al cielo y me quedaron por siempre tus recuerdos”.

El mensaje que compartió Ramón Ábila

Independientemente de la relación que pudo forjar Ábila con García, el mensaje que publicó tiene un peso extra luego de haber contado semanas atrás la decisión que tomó su hermano de quitarse la vida en plena pandemia tras estar sumergido en una profunda depresión. “Vengo golpeado hace varios meses: tuve la mala suerte de que mi hermano se quitara la vida en mi casa por una depresión que nunca nos avisó ni nos enteramos que tenía. Que los que están del otro lado no crean que uno es invencible, inmortal o un superhéroe . Que tenemos estas tragedias familiares, que también nos pasa y lo sufrimos. En el día a día uno tiene que seguir como si nada pasara, porque tenemos que rendir rendir en el partido. Tenemos necesidades, padres enfermos, hijos y uno a veces no lo puede contar. Lo sufre y es muy triste, queda apoyarse en los que están para salir adelante”, explicó Ábila en su momento.

Seguido al delantero Xeneize, el delantero ecuatoriano Ayoví, quien formó una dupla de ataque temible con el Morro en el Tomba, reveló intimidades de la última conversación que tuvo con el uruguayo que portaba el dorsal 18 y dejó un mensaje desgarrador. “Estoy loco hermano. ‘Me dejaste sólo’ me decías, no sabía que eran señales”, escribió en sus redes sociales acompañado por un chat que tuvo con García. “Estoy loco hermano pero ya levanto este barco. No puedo todo, me dejaste solo”, escribió el Morro mostrando la soledad que sentía en Godoy Cruz.

El posteo de Jaime Ayoví

El tercer futbolista que mostró sus condolencias en Instagram fue Jalil Elías, uno de los más cercanos al uruguayo durante su estadía en Mendoza. El volante fue el último futbolista en abandonar Godoy Cruz, ya que arregló su préstamo con San Lorenzo donde será dirigido por Diego Dabove, ex entrenador de Tomba. “Q.E.P.D. hermano”, fue el tajante mensaje del nuevo jugador del Ciclón.





* Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) o bien al (011) 5275-1135 (desde todo el país).

