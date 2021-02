Feroz incendio en el Autódromo de Termas de Río Hondo: se perdieron los boxes, pero afirman que podrán recibir al MotoGP

Imágenes del incendio en el autódromo de Termas de Río Hondo

Ayer a las 21:30 comenzó un terrible incendio en las instalaciones del Autódromo de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. Aún no hay precisiones de cómo se originó, pero sí se sabe que el fuego arrasó con los boxes. Sin embargo, su director, Héctor Farina, le dijo a Infobae que esto no pone en riesgo la carrera de MotoGP en noviembre , en caso de que se confirme la fecha, que Iba a ser en abril y se pospuso por la emergencia sanitaria a causa de la pandemia de COVID-19.

“El incendio en un momento estuvo sofocado, pero se vino un viento norte que complicó todo. Solo quedan por apagar algunas llamas. El fuego agarró del segundo piso de los boxes para arriba. No nos dejaron entrar por miedo a que se caiga alguna estructura”, dijo Toti Farina, ex piloto y a cargo del escenario desde su inauguración hace trece años.

Sin embargo, Farina afirma que “no sabemos con exactitud cuánto es el daño económico”. Aunque sostuvo que “las instalaciones y todo el autódromo está asegurado. Va a llevar tiempo la reconstrucción, pero lo vamos a hacer”.

Más allá de la situación, afirmó que esto no pone en riesgo la carrera del MotoGP, si es que se confirma que se hará en noviembre. “Si se confirma la fecha de la carrera del MotoGP, se hace. Falta mucho tiempo (nueve meses). Sí lo que no vamos a poder hacer es algún evento local o nacional”

Y destacó que “ pudimos salvar el museo, que está conectado (por un puente) al sector superior de los boxes. Por suerte el fuego con llegó ahí”.

Jalo Cano, director del museo, también habló con este medio y explicó que “la estructura de los boxes son dos edificios, uno de los boxes, el más grande y el museo. Ambos están conectados por un puente y como se logró controlar el fuego ahí, salvamos el museo. En una hora retiramos todos los autos”. Y confío que “el martes esperamos abrir otra vez las puertas del museo”.

No obstante, el fuego no tuvo piedad con los boxes. “ Se perdió el 95 por ciento de todos los boxes. No es solo la parte superior. El fuego agarró fuerte del segundo piso para arriba, donde está la sala de prensa, de conferencia, de reuniones y las cabinas. Pero los garages de abajo también se perdieron y todos los sectores VIP”, sostuvo Cano. “Lo que sobrevivió fue el hospital y la torre de control”, agregó.

Farina y Cano aseveraron que no se sabe cómo se originó el incendio porque eso está en manos del fiscal que investiga la causa. Por ahora la investigación la llevan a cabo peritos de los bomberos y la policía local.

Desde su inauguración en mayo de 2018 con una carrera del TC, el circuito santiagueño se convirtió en uno de los mejores del país. Tiene hasta un hotel cuatro estrellas llamado “1” y que homenajea a Juan Manuel Fangio. De he hecho está ambientado con imágenes del Quíntuple.

Entre 2008 y 2018 el Gobierno de Santiago del Estero habría invertido 2.000 millones de pesos en obras en el autódromo y todas sus instalaciones. También hay que destacar el impacto económico que genera a la región una carrera como la del MotoGP.

En 2014 empezó a recibir el MotoGP sin interrupciones hasta el año pasado, por la cita cancelada a causa de la pandemia. También es visitado por todas las categorías nacionales. Por confort, medidas de seguridad en la pista y nivel internacional, es uno de los dos mejores de la Argentina junto al de El Villicum en San Juan, donde el Mundial de Superbikes corrió en 2018 y 2019.

La fecha de 2021 del Mundial de Motociclismo de Velocidad estaba pautada para abril, pero se pospuso para el último trimestre del año, aunque Dorna, la empresa que maneja sus derechos comerciales y la organización local, deberán confirmar el evento. De ser factible se hará en noviembre. A pesar de lo ocurrido, en Termas de Río Hondo confían que estarán listos para recibir a Marc Márquez, Valentino Rossi y compañía.

