Malas noticias para Boca: a uno de sus futbolistas no lo dejaron volver al país y se ausentará en el inicio de la pretemporada

Boca Juniors se consagró campeón del fútbol argentino al vencer 5-3 en la tanda de penales a Banfield y obtener la Copa Diego Maradona, nombrada así en homenaje al ídolo fallecido a fines de 2020 (REUTERS/Andres Larrovere)

Carlos Zambrano no podrá sumarse a la pretemporada que Boca iniciará este miércoles. El futbolista de 31 años continuará en Perú hasta que consiga el permiso para poder viajar a la Argentina.

El zaguero central estuvo de vacaciones en Cancún, junto con su compañero Esteban Andrada, pero al retornar a su país natal deberá permanecer allí debido a la cuarentena. Su entorno anunció que se entrenará con su selección que comanda Ricardo Gareca.

Aunque el hisopado de coronavirus dio negativo, Carlos Zambrano permanecerá en Perú por las reglas sanitarias locales, pero continuará entrenándose con el combinado incaico hasta que consiga el permiso para viajar.

Carlos Zambrano, futbolista de Boca (REUTERS/Andres Larrovere)

Lo mismo ocurrió con el defensor de Vélez Sarsfield, Luis Abram, quien aguardará por su habilitación en su país de origen. Al igual que Zambrano, el central de 24 años trabajará con su selección comandada por el Tigre Gareca, que prepara el equipo que enfrentará en marzo a Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo a Qatar 2022.

Una pretemporada con Marcos Rojo muy cerca y pocos refuerzos en el horizonte

Boca comenzará este miércoles en Ezeiza la pretemporada 2021, sin incorporaciones hasta ahora pero con la firme posibilidad de que el defensor Marcos Rojo se sume al plantel hacia fin de enero, y con un panorama de pocos refuerzos a la vista, ya que la renovación que proyecta el club se haría en el mercado de pases de mitad de año.

La prioridad del Xeneize pasa por estas horas por asegurarse (con un contrato por tres años) la llegada de Rojo, de 30 años, lateral y marcador central zurdo que se está desvinculando del Manchester United. Jugador del seleccionado argentino en los mundiales Brasil 2014 y Rusia 2018 (convirtió un gol en cada uno de esos torneos), Rojo concluirá en este semestre su contrato con el club inglés, que lo liberaría el 31 de enero.

Después de varias charlas con Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo y responsable de la secretaría de fútbol boquense, Rojo le confirmó a sus allegados que jugará en Boca porque ése es su deseo, aunque Estudiantes de La Plata, el club en el que el jugador debutó en Primera División, apostó fuerte para que el pase no se haga.

Juan Sebastián Verón, presidente e ídolo del Pincha, publicó en sus redes sociales varios llamamientos (sin nombrarlo nunca a Rojo) para que sus ex jugadores vuelvan a Estudiantes en defensa de la “identidad”. Una foto en Instagram de la Brujita con su padre Juan Ramón Verón, y la camiseta del club en sus manos, cerró la serie de publicaciones.

Sin entrar en polémicas, Rojo se mantendrá en silencio hasta que se concrete su incorporación a Boca de cara a la intensa temporada que le espera al equipo “xeneize”, señalaron sus allegados. Sin embargo, su hermano sí respondió de manera indirecta a Verón con un posteo encendido. “Desagradecido bocón”, escribió Franco Nicolás.

En cuanto a otras posibles incorporaciones, desde la secretaría de fútbol adelantaron que no habrá mucho movimiento por ahora, aunque siguen en la búsqueda de un lateral derecho (otra vez suena el nombre de Fabricio Bustos, de Independiente) y de un mediocampista central. En las últimas hora sonó el nombre del ex Vélez Gastón Giménez, volante izquierdo de muy buena pegada, quien juega en Chicago Fire de la MLS, pero desde el club de la Ribera dijeron que por ahora no hay ninguna negociación en marcha.

La renovación principal que el consejo de fútbol tiene en mente se haría hacia mediados de año, cuando vencen muchos contratos (el 30 de junio) de varios jugadores que no seguirán en Boca. Uno de los puestos a cubrir entonces será el de centrodelantero.

Así las cosas, Boca comenzará a trabajar este miércoles desde las 9 en el predio que el club tiene en Ezeiza, con el mismo plantel que se consagró campeón de la Copa Diego Armando Maradona el 17 de enero pasado, aunque el entrenador Miguel Russo espera las presencias del volante Agustín Almendra y del atacante Cristian Pavón.

Almendra, de 20 años, quien se ausentó meses atrás de las prácticas por problemas personales, intentará retomar el nivel que lo que llevó al primer equipo en 2018 y que derivó ofertas importantes desde el fútbol europeo, cuando Boca le fijó 20 millones de euros como cláusula de rescisión. Todo indica que Pavón también estará en el arranque de la pretemporada para evitarse problemas legales, pero su deseo es no jugar más en Boca según le adelantó al cuerpo técnico boquense, algo que confirmó su representante en declaraciones a los medios.

Pavón, de 25 años, denunciado días atrás por violencia de género en su provincia, quiere ser transferido al exterior tras jugar en la MLS estadounidense, pero hasta ahora no hubo ninguna oferta que siquiera se aproxime a los 20 millones de dólares que figura en su cláusula de rescisión, en un contrato que vence en 2022.

Otro de los que se prepara intensamente para ganarse un lugar en el equipo es Mauro Zárate: según publicó en su cuenta de Instagram, no se tomó vacaciones y busca su mejor estado físico con un riguroso entrenamiento personal. La agenda xeneize tiene por delante el comienzo de la nueva Copa Diego Maradona a mediados de febrero; el partido ante Claypole por la Copa Argentina con fecha a confirmar y la Copa Libertadores 2021 que comenzará en abril próximo.

Boca será sede de vacunación contra el coronavirus

Boca Juniors se convirtió en una nueva sede de la campaña de vacunación contra el Coronavirus tras el convenio que este martes suscribió el club con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 26, 2021

El club informó que será sede de la campaña de vacunación contra el coronavirus, luego del convenio suscripto esta tarde entre autoridades de la entidad y el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. El acto se realizó esta tarde en uno de los salones de la calle Brandsen 805 y contó con la participación de la máxima autoridad xeneize, Jorge Amor Ameal, además del Ministro de Salud de CABA, Fernán Quiros.

La entidad pondrá a disposición de la tarea sanitaria “uno de los nuevos espacios en los terrenos de Casa Amarilla, de lunes a lunes” para que el Ministerio de la ciudad desarrolle la gestión integral del plan estratégico de vacunación y sus actividades inherentes. El acuerdo firmado “no hace más que ratificar el compromiso que el club mostró desde el primer día de la pandemia para tender su mano solidaria a La Boca y a toda la comunidad, en este caso a través de la salud”, confió el departamento de prensa de la entidad.

De este modo, Boca se suma a San Lorenzo y Racing como otras instituciones del fútbol argentino que pusieron a disposición sus respectivas instalaciones para que se lleven a cabo diferentes campañas de vacunación para combatir el virus de la Covid-19.

