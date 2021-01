Fin de la novela de Pol Fernández: el futbolista reveló dónde jugará

Pol Fernández volvió al fútbol argentino para jugar en Boca, pero no renovó su contrato. Se quedará en México.

Finalmente, Pol Fernández no volverá a jugar a la Argentina. En un Instagram Live con TNT Sports, el mediocampista reconoció y agradeció el interés de River, San Lorenzo y Racing por querer contratarlo, pero decidió quedarse en México donde volverá a jugar en el Cruz Azul. En esa comunicación por la red social explicó los motivos por los cuales se quedará en la Máquina Cementera.

“Que clubes como River, San Lorenzo y Racing, que son tres clubes grandes del fútbol argentino y que se fijen en uno me llena de alegría, pero como dije en un comunicado un mes y medio o dos, dije que seguía mi carrera en el país (por México). Se dudó mucho de mi palabra, me duele, pero la gente que me conoce sabe cómo pienso y cómo actúo”, destacó.

“Quiero agradecerles a todos públicamente, a todos los que se comunicaron conmigo. Quiero hacerlo por acá para que la gente también vea y yo sigo mi carrera en el Cruz Azul. He hablado con Juan Reino que es el DT y con Álvaro Dávila, el presidente del Cruz Azul. Ellos quieren contar conmigo y yo estoy a disposición. No puedo jugar por un tiempo por unos papeles de la visa de trabajo. Cuando eso se resuelva volveré a estar a disposición y lo haré con mucha alegría tratando de ayudar desde donde me toque. Si me toca esperar, esperaré, pero quiero hacer lo mejor acá”.

El mediocampista de 29 años se refirió a la situación vivida en Boca y por qué no continuó en el club. “Fueron algunas cosas que pasaron y no se supieron porque a mí no me gusta hablar y nadie lo iba a contar. Yo fui al club con condiciones que impusieron y las acaté. Pero me llevaron con opción de compra pensando mi entorno que iban a hacer uso de mi opción de compra. Fui creciendo y me sentía muy bien. Pasaron cosas que yo no me enteré. Un día recibí un llamado que tenía que firmar un papel para extender el préstamo. Yo no sabía que iba a ser otro préstamo, pensé que iba a ser compra definitiva del pase. El consejo del fútbol me quiso explicar, pero yo no entendía. Cada vez que hablaba les decía lo mismo, que se comuniquen con mi papá”, argumentó.

“Pasaron las semanas, papá no recibió ningún llamado de parte de Boca. Me volvieron a hablar y les repetí lo mismo, que se comuniquen con él porque yo no entiendo de papeles y eso. No lo hicieron, ya había pasado un mes de que no podía jugar y un día me llamaron desde el consejo del fútbol diciéndome que si quería que no me presente a entrenar más porque no iba a jugar más. Les respondí que no porque tenía contrato y porque respetaba a mis compañeros. Les dije que estaba a disposición del club para jugar hasta el último día. Estoy súper agradecido con mis compañeros, por eso me puso contento que hayan ganado la Copa Diego Maradona. Yo cumplí mi contrato hasta el último día”, dijo Pol, quien continuará su carrera en Cruz Azul.

Sobre qué le dijo el DT de Boca, Miguel Ángel Russo, afirmó que “me dijo que era una decisión del club y yo le dije que la respetaba. Que no era lo que quería, que yo quería estar dentro de la cancha hasta el último día y esperaba que ellos (la dirigencia) cumplan con lo pactado que era hacer uso de la opción y no que me llamen un día, me digan tal cosa y que ‘tenés que firmar un papel’. Después de eso se dijeron un montón de cosas; se me vinculó con el Celta de Vigo desde que Chacho (Coudet) pisó Vigo yo no he hablado con él ni tuve contacto nunca”.

“Con Riquelme hablamos no hace mucho tiempo y quedó ahí, de dirigente a jugador y nada más”, concluyó sobre su situación con la institución Xeneize.

“Más allá de que soy un chico que mira las redes, miro lo justo y necesario de televisión. No me gusta ver que hablen de mí, me gusta hablar poco. Decidí hacerlo porque se dijeron muchas cosas que no son verdad, se dijeron miles de cosas de mi entorno o que supuestamente yo pensaba, así que tenía que hablar”, sentenció.

Y volvió a destacar el interés de los otros clubes argentinos que quisieron contratarlo. “Quiero agradecer otra vez a River, San Lorenzo y Racing porque son clubes que hacen las cosas bien y les deseo lo mejor en lo que viene”.

Sobre por qué se decidió por Cruz Azul, aseguró que “siento que acá puedo ayudar. Puedo aportar mi granito de arena para que el equipo pueda cumplir con sus objetivos. Y veo que mis compañeros tienen las mismas ganas de salir adelante y sabemos que es difícil la liga mexicana. Vienen de un tropezón importante, pero queremos coronar todo lo que no se pudo coronar. Tenemos muy buen plantel. De a poco creo que haremos las cosas bien y tenemos con qué pelear el campeonato. Estoy entrenando con mis compañeros y esperando que se resuelva cuanto antes la visa de trabajo para poder jugar”.

Otras frases importantes:

“Yo no decido solo. Desde hace siete años tomamos las decisiones junto con mi familia y un grupo de gente que me acompaña. La pasé muy bien en los clubes argentinos donde me tocó jugar, pero bueno, ahora estoy de vuelta acá tratando de hacer lo mejor posible”.









