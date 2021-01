La foto viral de Tevez con Angelici, el futuro de Riquelme como presidente de Boca y otras 12 frases de Jorge Amor Ameal

Jorge Amor Ameal habló de todo.

Se inició el segundo año de la presidencia de Jorge Amor Ameal en Boca. En una entrevista en ESPN F360, habló de todos los temas que le interesan a los hinchas del Xeneize. Entre otros temas, se refirió a Carlos Tevez y apuntó que ellos lograron que levantara su nivel. Además, aseguró no le afecta la amistad del Apache con Daniel Angelici y que el actual capitán de Boca no competirá con Juan Román Riquelme en una futura elección.

“Cuando llegamos al club decían que Tevez no podía jugar más. La realidad es que se logró al mejor Tevez. Él fue el primero en no entregarse y querer revancha, y la tuvo. Lo acompañaron todos. Está rindiendo muy bien en Boca y ojalá siga”, afirmó.

“Tengo un trato excelente con él. Pero nadie le puede elegir los amigos a otro. Como no me los pueden elegir a mí. No me importa la foto que se sacó Tevez con Angelici, me importa lo que Carlitos haga en la cancha”, dijo sobre el vínculo entre el delantero y ex presidente.

Y sentenció que no habrá una disputa política entre los ídolos del club. “No tengo ninguna duda que Riquelme será presidente de Boca. No creo que compitan Riquelme y Tevez en 2023.... No va a ocurrir”.

(Reuters)

Otras frases importantes de Ameal:

Miguel Ángel Russo

“Soy honesto. A mí me importa ganar. Después vemos el cómo. El planteamiento de Russo nos llevó a ganar dos títulos. Pero yo amo el resultado, soy resultadista. El que dice que no lo es, el que le gusta el lirismo, no le creo. Russo tiene la tranquilidad de los hombres sabios, que marcan el camino”.

Consejo de Fútbol

“El mejor refuerzo que tenemos es Román y el Consejo de Fútbol. Ganaron mucho, saben lo que es la camiseta de Boca. Hablan del mal trato del Consejo de Fútbol, a Tevez lo han tratado muy bien, lo mismo Riquelme. Lo mismo el DT”.

El futuro de La Bombonera

“No existe un estadio para 20 millones de hinchas. El estadio siempre quedará chico. Pero apuntamos a La Bombonera 360 y otras actividades. Sacamos todos los vidrios de las plateas y no pasó nada. Boca salió campeón y no invadió la gente. Sacaremos los alambrados”.

“La gente (que queda afuera), tiene razón. 220.000 activos y luego hay socios en espera (adherentes). Un cupo de la capacidad es para adherentes, que van rotando”.

“Teníamos que recuperar la identidad Xeneize y nunca abandonamos a La Bombonera. Pensamos que este año se harán anuncios importantes. El proyecto Esloveno no, el de Bombonera 360, sí. Soy muy optimista”.

“Espero yo poder ver la Bombonera 360, si no es mío, lo vamos a empezar y otros lo van a terminar. Esto no puede ser una cancha de tenis. Somos parte del barrio de La Boca y esto se va a hacer, no tengo ninguna duda que haremos un estadio para 80.000 personas”.

Final Libertadores 2021

“No tengo ninguna duda que estamos en condiciones. La belleza de La Bombonera es su público también. Cuando la gente está, es otro estadio. ¿Cómo no me va a gustar que lo sea? Pretendemos estar en esa final. Es uno de los mejores estadios del mundo. Nuestro estadio tiene otro sabor, sabor a pueblo. Es muy importante, el Riachuelo, Caminito... La Boca es un barrio bárbaro”.

El gas pimienta

“La culpa la tuvo la seguridad. No puede ser que hayan permitido entrar a alguien con gas pimienta. Tampoco justifico que el partido no se haya jugado más. El partido se terminaba en La Bombonera. Fue una sola persona”.

Dirigencia

“Llevo muchos años en el club, vengo de la época de Alegre (Antonio), estuve con Macri (Mauricio), después fui Presidente por la muerte de Pedro (Pompilio), me tocó conducir un club que no tenía mayoría. Hoy no me puedo quejar absolutamente de nada”.

“Tenemos buena relación con el Chiqui Tapia. Hay que cambiar las autoridades, porque Angelici sigue siendo vicepresidente. Eso lo tiene que arreglar”.

“La Liga de Fútbol Profesional es sigue siendo lo mismo que la Superliga. No me gusta eso. Tinelli (Marcelo) defenderá a su equipo, pero en una mesa de discusión en Viamonte (sede de la AFA). Seguimos con el doble comando”.

“Encontré en D’Onofrio (Rodolfo) alguien que quiere a su club como yo. Es un hombre bárbaro”.

(Twitter: @afa)

Sin descensos

“Tenemos que debatir el campeonato que queremos, el fútbol que queremos. Los jugadores son unos fenómenos y los seguimos agrediendo”.

Pedido de postergación ante Banfield

“Todo el mundo operó en contra de Boca para que se juegue la final contra Banfield ese domingo. Sentí que quisieron perjudicar a Boca contra Banfield. Ese partido se tenía que jugar el miércoles 20 de enero. Boca es Boca… Les gana a todos”.

Eliminación de la Copa Libertadores

“Todos pensamos, cuando River perdió, que nosotros pasamos. Cuando quedamos eliminados tuvimos que ir al vestuario a darle ánimo a los jugadores, porque ellos son los que más lo sienten, el equipo estaba golpeado”.

“River jugó muy bien de visitante, pero nadie habla que jugó muy mal de local”.

“Sentí una tristeza tremenda cuando perdimos con Santos, era nuestra ilusión, La Séptima tuvimos una noche mala y se perdió. Estas son cosas que pasan”.

Foto de Wanchope Ábila

“No hablé con Wanchope Ábila, pero es buen chico. Tiene humor cordobés”.

Refuerzos y posibles salidas

“Vamos a hacer un gobierno austero, queremos cumplirles a nuestros jugadores. Hoy el plantel está con los sueldos al día. Ya lo dije, el mejor refuerzo es Román y los muchachos del Consejo de Fútbol”.

“Nos juntaremos el fin de semana con Russo, donde exista una necesidad... Veremos”.

“Nos duele los jugadores que se quieren ir, aunque nosotros tenemos que defender el club”.

“¿Por qué se va a ir Salvio? Esperemos que se quede. Tenemos buen plantel, y buena gente”.

“Se le ofreció renovar a Buffarini (Julio), pero el jugador dijo que ‘tenía otras expectativas’ y por eso se va”.

Seguí leyendo

Sebastián Domínguez describió cómo fue su embarazosa experiencia marcando a Riquelme y Messi

La oferta de Boca por Fabricio Bustos que rechazó Independiente

El dilema que debe resolver River para tener margen a la hora de reforzarse y qué futbolista podría emigrar