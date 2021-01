“Mi hijo se muere por jugar en River”: la frase del padre de Pol Fernández a un allegado de Gallardo que revolucionó al mundo Boca

Pol, con la de River, ¿una imagen posible?

El mercado de pases en la Argentina comenzó a levantar temperatura, incluso con lazos impensados entre River y Boca. Por ejemplo, en el caso Marcos Rojo: mientras el Xeneize parece el mejor posicionado en la carrera por contratarlo y ya le hizo una oferta por tres años de contrato, se supo que Marcelo Gallardo lo llamó por teléfono para tentarlo con la idea de sumarse a la Banda. Pero aún hay más: un futbolista que podría mudarse de la Ribera a Núñez, sin escalas.

Se sabe que el Millonario tiene en lista de posibles refuerzos a Guillermo Pol Fernández, quien se marchó en malos términos del club auriazul. Racing es la otra institución que puja por conseguir su ficha. Y desde la MLS también le siguen los pasos. La ficha le pertenece al Cruz Azul de México, donde volvió a entrenarse.

Sin embargo, en las últimas horas, Gallardo le confirmó a Enzo Francescoli su deseo de contar con el versátil mediocampista, de 29 años. Y alguien cercano al DT se comunicó con el padre y agente del futbolista para conocer condiciones. “Una persona muy cercana a Gallardo habló con el padre y el padre le dijo: ‘Mi hijo se muere por jugar con la camiseta de River, pero tienen que hacer el esfuerzo’”, aseguró el periodista Gustavo Yarroch en ESPN.

La frase hace ruido debido a que se trata de un futbolista con fuerte vinculación con Boca, club en el que vivió dos etapas, más allá de que de pequeño era hincha de River. Uno de los hombres en los que el vicepresidente Riquelme confió apenas asumió como directivo parecía tener todo dado para la renovación de su vínculo en el Xeneize, pero la cuestión económica tiró por la borda la negociación. Allí, el Consejo de Fútbol lo relegó y pasó sus últimos días en el plantel sin jugar.

A mediados de diciembre, el volante aclaró en las redes sociales: “Una vez finalizado mi contrato con Boca no voy a continuar mi carrera en el país. Cruz Azul es dueño de mi pase, por lo tanto, una vez que finalice mi contrato voy a regresar a México para poder resolver mi futuro. Quiero agradecerles a los hinchas y a mis compañeros por el apoyo y el cariño que me brindaron a lo largo de este año”.

Jaime Ordiales, director deportivo del conjunto mexicano, reveló en diálogo con el programa radial Cómo te va: “Nosotros habíamos arreglado con Riquelme la extensión del préstamo con compra obligatoria de Pol Fernández y luego el jugador no quiso firmar y decidió no quedarse en Boca. No sé qué pasó”.

¿Su frase indica que esa misma estrategia, la de la cesión con opción de compra obligatoria, podría servir para el lazo con River? Al parecer, sí. La ficha de Fernández está tasada en alrededor de cuatro millones de dólares. Pero desde Núñez también evalúan la chance de intentar adquirir el 50% y ser socios con Cruz Azul a futuro.

