El mensaje de Alberto Fernández para Hernán Crespo luego del título de Defensa y Justicia en la Copa Sudamericana

El presidente Alberto Fernández felicitó a Defensa y Justicia por la obtención de la Copa Sudamericana, tras su victoria por 3 a 0 sobre Lanús en la final jugada en la ciudad de Córdoba.

A través de su cuenta oficial de la red social Twitter, el mandatario emitió un mensaje dedicado a la institución bonaerense y a todo el pueblo de Florencio Varela por la obtención de la conquista internacional.

“Mi abrazo y reconocimiento a los jugadores por el gran torneo que hicieron, y en especial al querido Hernán Crespo que tantas alegrías nos dio a los argentinos”, escribió el Presidente, en relación al entrenador de la escuadra del sur del Gran Buenos Aires, que alcanzó su primer título como DT profesional, a los 45 años.

El mensaje de Alberto Fernández hacia el plantel de Defensa y Justicia

El hito histórico que logró Defensa y Justicia tiene muchos responsables a los cuales hay que resaltar. Pero desde un lado de la cancha, la figura de Hernán Crespo no sólo fue clave en la parte táctica si no que también fue un tutor para el joven plantel que tiene el Halcón. Valdanito necesitaba un título para establecerse como director técnico en Argentina y ganó la Copa Sudamericana con un club que no tenía ningún trofeo en sus vitrinas.

La última vez que un equipo nacional había saboreado las mieles del éxito internacional fue de la mano del River de Marcelo Gallardo, que le ganó la Recopa Sudamericana al Atlético Paranaense en 2019.

En lo que respecta a la tabla histórica de elencos argentinos que consiguieron estrellas continentales, Boca es quien lidera con 22 trofeos (18 reconocidos por la Conmebol y cuatro homologados por la AFA y la AUF, según marca el revisionismo histórico). De cerca lo siguen Independiente con 20 (18 y 2) y River, que completa el podio con 18 (12 y 6).

Por detrás aparecen con 6 títulos internacionales Estudiantes de La Plata y Racing (tiene tres avalados por la Conmebol y 3 por la AFA y AUF). Con 5 figuran Vélez y San Lorenzo (2 de ellos reconocidos por la AFA y AUF). Con 2 quedó el Granate junto a Argentinos Juniors y Arsenal de Sarandí. Cierran la nómina Rosario Central y Talleres de Córdoba, quienes obtuvieron la extinta Copa Conmebol, más el novato Defensa y Justicia, que de ahora en más lucirá en sus vitrinas la Sudamericana.

Ahora Defensa y Justicia tendrá la chance de revalidar su lauro internacional en lo que será la próxima edición de la Recopa Sudamericana 2021, con fecha y sede a confirmar. El rival saldrá de la final de la Libertadores que disputarán el próximo sábado los poderosos brasileños Santos y Palmeiras. En tanto que el Halcón deberían disputar la Copa Sudamericana-japonesa (ex Suruga Bank) contra el vigente campeón de Japón, aunque todavía ni siquiera existe fecha para el cruce entre Independiente del Valle de Ecuador (campeón de la Sudamericana 2019) y Kawasaki Frontale, postergado por la realización de los Juegos Olímpicos en Tokio.

