Emocionante: el llanto de Hernán Crespo y sus hijas en el abrazo familiar tras ganar la Copa Sudamericana

Hernán Crespo festejó la Copa Sudamericana con su familia

El hito histórico que logró Defensa y Justicia tiene muchos responsables a los cuales hay que resaltar. Pero desde un lado de la cancha, la figura de Hernán Crespo no sólo fue clave en la parte táctica si no que también fue un tutor para el joven plantel que tiene el Halcón. Valdanito necesitaba un título para establecerse como director técnico en Argentina y ganó la Copa Sudamericana con un club que no tenía ningún trofeo en sus vitrinas.

Apenas finalizó el encuentro frente a Lanús en el Mario Alberto Kempes, el ex delantero de River Plate no dudó y fue derecho a buscar a su familia que se encontraba detrás de los bancos de suplentes para darles un emotivo abrazo. Durante el íntimo momento no faltaron las lágrimas de emoción y felicidad en un momento tan importante para Hernán. A Córdoba lo acompañaron Nicole (16), Sofía (14) y Martina (5), a quienes tuvo lejos durante la cuarentena ya que viven en Italia.

“Lo peor es el dolor de no saber cuándo voy a volver a ver mis hijas. Hoy convivo con eso. Además de la angustia de estar lejos. Ese es un tema que hablamos mucho con ellas. Uno tiene que vivir con las propias cicatrices por lo que eligió. Por lo que le gusta. Pero hoy me genera más dolor no saber cuándo será el reencuentro. Quizá puede pasar un año más sin que las vea. No sé... Porque de repente se empieza a trabajar, gracias a Dios. ¿Y el espacio aéreo? ¿Cuándo podré ir a Italia? No es que irías a cualquier lugar sino a un foco grande de la enfermedad... No sé cuánto tiempo me llevará para que volvamos a ser libres como antes”, le dijo Crespo a Infobae durante una entrevista que se realizó en mayo del 2020. Por entonces, acumulaba un mes sin verlas y las dudas en torno a las restricciones mundiales crecían.

Arrancó su carrera como entrenador en las inferiores del Parma Calcio 1913, club en el que es ídolo donde ganó la Copa Italia 1998/99 y la UEFA Europa League de la misma temporada dentro de un plantel lleno de estrellas. El cuadro italiano confió en Valdanito y le dio la oportunidad de dirigir la categoría sub-19 a mitad de 2014.

Crespo con el título y una enorme sonrisa (Foto: Reuters)

Un año más tarde, tuvo su chance al mando del Modena en la Serie B de Italia donde comenzó a plasmar un 4-3-3 que se convertiría en su posición favorita del momento, pero que no le daría los resultados esperados dejando el club ocho meses después. De ahí en adelante, Crespo comenzó a anhelar ser entrenador en Argentina hasta que Banfield le abrió las puertas en 2019.

Nuevamente, la campaña del ex delantero no fue la mejor al mando del Taladro y, ocho meses más tarde de haber asumido presentó la renuncia. Poco tiempo después, Mariano Soso se fue de Defensa y Justicia y Hernán se subió al Halcón. Allí encaró el armado del plantel de una manera distinta y cambió su estilo de juego a algo más parecido a lo que ya venía jugando el cuadro de Florencio Varela hace tiempo.

Compartió el grupo G de la Copa Libertadores 2020 con Santos (finalista), Delfín y Olimpia. Aunque no pudo alcanzar las expectativas quedando tercero en la zona y cayendo a la Sudamericana. Dejó en el camino a Sportivo Luqueño, Vasco da Gama, Bahía, Coquimbo Unido y Lanús en la final para conseguir la primera estrella en la historia del club.

Crespo pasó de ser un director técnico discutido y con varias dudas a su alrededor, a uno que parece haber solidificado su idea que seguramente sonará en los equipos grandes en un futuro. Además, declaró en varias ocasiones que su sueño es dirigir a River... Quién sabe en qué momento puede caerle la oportunidad de regresar al club que lo vio nacer.

Crespo con sus hijas en la previa de la final (Foto: CONMEBOL Sudamericana)

