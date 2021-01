Hernán Crespo reveló por qué explotó en llanto al abrazar a sus hijas: “Hace un año que no las veía”

Hernán Crespo: "Hace un año que no veía a mis hijas"

Una vez que el árbitro venezolano Jesús Valenzuela marcó el final del encuentro y decretó la consagración de Defensa y Justicia en la Copa Sudamericana, Hernán Crespo abrazó a Nicole, Sofía y Martina. El entrenador se aferró fuerte a sus tres hijas y rompió en llanto. Hacía más de un año que no estaban los cuatro así y las emociones brotaron sin cesar.

“Hace un año que no veía a mis hijas”, dijo Crespo al comenzar la conferencia de prensa posterior a la victoria de su equipo por 3-0 ante Lanús. Valdanito asumió el desafío de quedarse en Argentina y de estar lejos de su familia, que vive en la ciudad italiana de Modena, para conducir al Halcón. Fue por eso que, a la hora de explicar las razones por las que decidió asumir tal compromiso, comentó: “Apostando a este grupo de trabajo y a este grupo de jugadores, sabiendo que en la vida hay que hacer sacrificios, pero que no hay que claudicar, que hay que creer en uno mismo, en las ideas y en los jugadores. Había motivos por los cuales esa elección personal tenía sustento”.

“Mis hijas vieron sin lugar a dudas el mejor partido en la historia de Defensa y Justicia, va a ser una final muy recordada por las formas. El partido que hicieron estos muchachos es una locura de prolijidad, de precisión, de disciplina, de orden, de valentía, de coraje, de agallas, de creer en una forma y plasmarlo con la autoridad que lo plasmaron. No hay goce mayor que jugar de la manera que jugamos y obtener el resultado que obtuvimos”, destacó, con una enorme sonrisa, el DT.

En mayo del año pasado, el ex futbolista había reconocido en una entrevista con Infobae que lo que más le preocupaba de la cuarentena era la incertidumbre de no saber cuándo se iba a poder reencontrar con su familia. “Lo peor es el dolor de no saber cuándo voy a volver a ver mis hijas”, admitió. La consagración de Defensa y Justicia puso fin a tanto dolor por la distancia.

Más tarde, ya en el plano estrictamente futbolísticamente, Crespo valoró la entrega de sus futbolistas: “Uno puede tener ideas, puede razonar, ver el partido y analizar, pero sin la predisposición de los jugadores no hacés nada. Ellos jugaron un partido excepcional, que difícilmente se ve en una final continental. Yo pongo arriba de la mesa una idea y ellos la bancan, creen, lo demuestran y salió. Los técnicos somos los jugadores y yo les agradeceré eternamente lo que hicieron en el camino. Todos nos vamos a acordar de la foto con la Copa y la medalla, pero sin un grupo tan fuerte, tan unido y tan convencido esto hubiera sido imposible”.

Valdanito no se olvidó de sus rivales y, en una muestra de humildad, reconoció al DT de Lanús: “Hoy como entrenador me toca ganar, pero no quiero obviar lo que hizo Luis Zubeldía dándole espacio a muchos chicos. Yo no soy mejor entrenador que él, hoy le tocó ganar a mi equipo, pero hay que respetar al rival y dignificarlo porque eso te hace más grande”.

“Lo lindo que han dejado estos jugadores es que si vos te dedicás, si tenés disciplina, la fuerza para hacerlo todos los días, para no bajar los brazos más allá de los inconvenientes, el pensar que no hay que cortar camino...Nosotros nunca tuvimos problemas: respetamos a los árbitros y a los adversarios. Este equipo dio un mensaje a nivel sociedad de que podés pertencer a un lugar chico y ser realmente grande. Fue un mensaje no solo deportivo, sino social”, concluyó el DT, que se emocionó al recordar el momento en el que se enteró de la muerte de Diego Armando Maradona, a quien definió como “el ídolo más grande del fútbol”.

