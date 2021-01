El descargo de Izquierdoz luego del título de Boca: “Me podrás decir que soy un burro, pero que me digas que no entrego todo, es el peor insulto”

Fuerte descargo de Izquierdoz luego del título de Boca

Fue una semana atípica para Boca. Del dolor que provocó la eliminación contra el Santos en la Copa Libertadores a conseguir un nuevo título en el torneo doméstico para comenzar a sanar las heridas que provocó la frustración internacional.

En este contexto, Carlos Izquierdoz reconoció que el plantel está “dolido” por el duro golpe sufrido en Brasil, el pasado miércoles, y a la vez reconoció la bronca que generaron las constantes críticas recibidas por la producción del Xeneize en el país vecino.

“A mi me podés decir que soy burro, lo que sea, pero que me digas que no entrego todo, es el peor insulto”, dijo el zaguero luego de la victoria contra Banfield en diálogo con TNT Sports y aclaró: “Jugamos horrible contra Santos, pero da bronca lo que dicen”.

“Es jodido estar de este lado. Me da una bronca bárbara. Mostraron una jugada en la que estábamos 5 jugadores caminando y la repitieron por todos lados, pero veníamos de una contra en la que habíamos corrido más de 60 metros. Yo me tuve que ir sin poder despedirme de mi hija. Estaba durmiendo, le di un beso y me fui a jugar. Da bronca que digan que uno no tiene ganas. Que me pongan en duda me da mucha calentura. Hoy quería jugar para revertir las cosas y si bien no se dio un partido espectacular, pudimos sumar una estrella más para Boca. Esperemos que los hinchas estén contentos”, destacó.

Finalmente, el defensor advirtió que acepta las críticas “si son con respeto y buenas intenciones”, pero no permite “la destrucción mala leche” que intentan imponer algunos sectores de la prensa deportiva.

El Xeneize logró la Copa Diego Armando Maradona ante Banfield en el estadio Bicentenario de San Juan y con ello sumó su título número 70 entre torneos nacionales e internacionales. De esta forma el club más ganador del fútbol argentino alcanzó a River con 48 obtenciones entre copas locales y ligas oficiales en Argentina.

En sus 116 años de vida la institución boquense sumó 34 ligas argentinas y 14 copas domésticas, a los que hay que agregarle sus 22 trofeos internacionales. Boca había sumado su último campeonato con la obtención de la pasada Superliga, también al frente del liderazgo dirigido por Miguel Ángel Russo.

