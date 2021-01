Racing blindó a su nueva joya en 25 millones de dólares mientras Pizzi se perfila como principal candidato para reemplazar a Beccacece

Juan Antonio Pizzi dirigió las selecciones de Chile y Arabia Saudita

Son tiempos de cambios en el Cilindro. Momentos en que los hinchas sueñan con el comienzo de una nueva era que mantenga la esencia de los últimos años con la prioridad máxima puesta en la Copa Libertadores.

Tras la asunción de Rubén Capria como manager de Racing, Juan Antonio Pizzi se perfila como principal candidato para reemplazar a Sebastian Beccacece para la próxima temporada.

El ex delantero del Barcelona, de 52 años, se encuentra actualmente sin trabajo y es el estratega apuntado por el Mago, quien tomará la decisión de elegir al nuevo técnico junto al presidente Víctor Blanco.

La intención de Capria es reunirse cuanto antes con Pizzi para definir su llegada al club de Avellaneda en el transcurso de la presente semana. La última experiencia del ex estratega de la selección de Chile se remonta a sus días en San Lorenzo, en 2019, en lo que fue su segundo ciclo en la institución de Boedo con un total de 13 partidos con cinco triunfos, dos empates y seis derrotas.

Al frente del Ciclón Pizzi logró el Torneo Inicial de 2013, título que se suma al campeonato de Primera División con la Universidad Católica en 2010 y la Copa América Centenario 2016 con el representativo andino tras vencer por penales a la Argentina.

El ex goleador de Rosario Central y Barcelona, entre otros clubes, además de haber estado al frente de La Roja también dirigió el representativo nacional de Arabia Saudita entre 2017 y 2019, con participación en el Mundial de Rusia 2018.

Otro de los entrenadores que también cuenta con chances de ocupar el lugar que dejó vacante Beccacece es Pablo Lavallén, de último paso por Colón de Santa Fe, equipo al que llevó a disputar la final de la Copa Sudamericana 2019 ante Independiente del Valle.

El ex defensor, de 48 años, mantuvo una reunión este lunes con Capria y el presidente académico para conocer su proyecto futbolístico. A pesar del contacto, el ex futbolista surgido de River es una de las alternativas en caso de una negativa de Pizzi.

“Vamos a buscar técnicos que, en lo posible, no estén trabajando para no sacarle el entrenador a ningún club”, dijo Blanco en las últimas horas y reconoció que el futuro DT debe estar “convencido” de dirigir al equipo albiceleste. “El técnico que venga a Racing tiene que estar convencido y no vamos a entrar en puja con ningún club. Si el técnico tiene algún tipo de duda, ni nos vamos a reunir seguramente”, sentenció en diálogo con Radio La Red. Tras esas palabras, los nombres de Diego Dabove, Hernán Crespo, Alexander Medina y Luis Zubeldía ceden terreno en tomar las riendas del plantel de Avellaneda.

Mientras tanto, la comisión directiva firmó la actualización y extensión del contrato de Carlos Alcaraz con Racing. El juvenil continuará ligado al club hasta el 31 de diciembre de 2025 y selló una cláusula de salida de 25 millones de dólares.

Por otra parte, el extremo Benjamín Garré fue operado con éxito de una lesión osteocondral en su rodilla izquierda, según el parte médico dado a conocer por la institución de Avellaneda. La intervención del delantero de 20 años se llevó a cabo en el Sanatorio Finocchietto y estuvo a cargo de los doctores Gonzalo Gómez y Carlos Yacuzzi.

Charly Alcaraz extendió su vínculo con la Academia hasta diciembre del 2025 con una cláusula de salida de 25 millones de dólares (Foto: @RacingClub)

