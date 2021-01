Los futbolistas de Boca que hoy podrían jugar su último partido en el club

Russo tiene definido el equipo muleto que empleará esta noche ante Argentinos Juniors

Semana determinante para Boca en el plano nacional y continental. Esta noche definirá si es finalista de la Copa Diego Maradona y retiene el cetro de campeón a nivel doméstico; el miércoles tendrá la parada más brava en San Pablo cuando visite al Santos en busca de otra final, la de la Libertadores. Miguel Ángel Russo tiene todo definido para ambos compromisos y varios jugadores saben que se juegan la continuidad. Tres de los que hoy serán titulares pueden llegar a disputar su último partido con la camiseta azul y oro.

Desde que retornó al club tras su préstamo en Lanús, Agustín Rossi disputó cinco encuentros por la Copa Diego Maradona. Está claro que el arquero titular indiscutido en Boca es Esteban Andrada, quien no solamente presenció los duelos por la Libertadores sino que resguardó los tres palos en el Superclásico local ante River. El cuerpo técnico decidió igualmente darle rodaje al ex Granate, que también compite con Javier García y el juvenil Manuel Roffo.

En el último mercado de pases tuvo sondeos de equipos argentinos y desde el exterior. El Consejo de Fútbol lo considera parte importante del patrimonio de la institución y no lo va a regalar. Pero a Rossi no le alcanza con tener un puñado de partidos de menor calibre con el buzo xeneize y preferiría adquirir mayor rodaje en otro sitio. La situación vuelve a ser la misma que hace algunos meses: si venden a Andrada por una importante cifra, Rossi se quedará para ser titular; en caso contrario, la idea es que sea transferido a través de una venta o sea cedido con opción de compra.

Esta noche atajará contra el Bicho pero el miércoles irá al banco contra el Santos en Brasil. Y lo mismo ocurrirá en las hipotéticas finales de Copa Diego Maradona y Libertadores, en las que Andrada será el titular. Según pudo averiguar Infobae en la entidad de la Ribera y el entorno del guardameta, todavía no hubo acercamientos formales de ningún equipo.

Agustín Rossi, Julio Buffarini y Mauro Zárate, tres que en el próximo mercado podrían decir adiós

Julio Buffarini continúa en conflicto con el Consejo de Fútbol, que le ofreció en diciembre la última propuesta de extensión de vínculo, rechazada por el futbolista según lo que dictó el comunicado emitido por Boca: “(...) No aceptó el ofrecimiento para renovar su contrato a partir del 30 de junio de 2021. Su representante le hizo saber al club que no acepta el ofrecimiento porque ha tomado la decisión de no renovar debido a ‘la inestabilidad de nuestro país’”.

El contrato del cordobés de 32 años expirará en el mes de junio y el departamento de fútbol dirigido por Juan Román Riquelme puso fin a las negociaciones. Respecto a lo deportivo, Buffa se había ganado la titularidad que perdió en los últimos partidos con Leonardo Jara. Igualmente tuvo participación activa tanto en encuentros por el medio local como en la Libertadores, ingresando desde el banco. Salvo que el jugador y su agente den marcha atrás y acepten la propuesta de la dirigencia, su historia en Boca está sentenciada. Y su salida podría llegar a adelantarse una vez que culmine la participación del equipo en la Copa Diego Maradona y Libertadores. El ex San Lorenzo podría recalar en el exterior si la CD facilita su salida: de esa forma se ahorraría un sueldo y no ocuparía lugar en él con un futbolista que quedará libre a mitad de año. Contra Santos será suplente y dependerá de Russo si vuelve a sumar minutos o no.

Tras el parate por la pandemia del coronavirus, Mauro Zárate cosechó minutos en 9 partidos con la camiseta de Boca (7 por torneo local, incluido el Superclásico con River, y dos ingresando en los minutos finales por la Libertadores). El atacante de 33 años perdió consideración dentro de un cuerpo técnico que le exigió a la dirigencia que le renovaran contrato en junio de 2020. Es otro de los que posee vínculo con el Xeneize hasta mediados de 2021.

En las últimas horas se vinculó el apellido del ex Vélez con Olimpia de Paraguay, que acaba de consagrarse campeón de la mano de Néstor Pipo Gorosito y jugará la Libertadores 2021, pero a su representante todavía no le llegó ninguna propuesta formal. En el mercado pasado sonó en la MLS y también en Europa. Zárate está muy cómodo en Boca pero se desespera por tener más minutos y protagonismo. Si arriba una oferta superadora, rescindiría antes de la finalización de su contrato en junio. El miércoles en Brasil irá al banco de suplentes y aguardará por su chance.

Esta noche Russo parará en cancha para visitar a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona (arrancará 21:30) a: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Gastón Ávila, Emmanuel Mas; Exequiel Zeballos, Alan Varela, Edwin Cardona, Agustín Obando; Mauro Zárate; y Ramón Ábila. Si Boca gana y River no derrota a Independiente por una diferencia de gol mayor, el Xeneize estará en la final; si Boca empata y River no vence a Independiente, también; si Boca pierde, quedará sin chances de disputar la final de la Copa Diego Maradona el domingo 17 de enero en San Juan.

