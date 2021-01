La desafiante frase de Carlos Tevez a Santos de cara a la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores

Declaraciones de Tevez después de Boca vs Santos

Fue un partido chato. Con pocas ocasiones de gol y un juego desarrollado lejos de los arcos. Ninguno de los dos generó ocasiones claras para llevarse la victoria. Por ello, cuando Carlos Tevez habló luego del 0 a 0, reconoció que lo más destacado estuvo en mantener el cero en su propia valla. “El Santos no nos llegó en ningún momento. Lo importante es que no nos convirtieron y que la serie está abierta. Ellos plantearon un esquema defensivo que no pudimos romper”, dijo el Apache en declaraciones brindadas a la señal deportiva ESPN.

Con respecto a la revancha en el país vecino, el delantero subrayó la confianza que tiene para conseguir el boleto a la final que se disputará en el Maracaná. “Vamos a ir tranquilos porque sabemos que el partido está abierto y ellos van a tener que salir a atacarnos. Eso nos va a dar más espacios para que podamos lastimarlos”, analizó.

Finalmente, en una escasa conferencia brindada a través de la TV, el ídolo boquense enfatizó en la mezquina propuesta que presentó el Santos en La Bombonera. “Fue muy trabado porque ellos hicieron muchas marcas personales con 5 hombres atrás. Pudimos hacerle daño cuando robamos la pelota en la mitad de cancha y salimos rápido, pero tuvieron un esquema muy defensivo”, concluyó.

Boca no pudo sacarle ventajas al Peixe y la igualdad sin goles cargó de misterio lo que será el desquite. El resultado se ajustó al desarrollo de un espectáculo que aportó 90 minutos de escaso fútbol.

Russo dispuso del ingreso de Franco Soldano como compañero de ataque de Carlos Tevez en vez de aprovechar la racha goleadora que viene atravesando Ramón Ábila, ya que el objetivo era arrancar marcando en ataque, algo para lo que el ex Unión de Santa Fe es muy útil. Y en el medio, ante la ausencia del colombiano Jorman Campuzano el técnico eligió a Diego González, recién recuperado de una lesión, para que junto a Nicolás Capaldo impidieran que la mitad de la cancha fuera una zona de tránsito rápido para los brasileños.

La buena noticia del día quedó para lo sucedido antes del encuentro y fuera de la cancha, cuando la comisión directiva aprobó el balance anual con un superávit de casi 1.500.000.000 de pesos. En cuanto a regodearse con lo futbolístico, tendrá que conformarse con esperar siete días más para ir en busca del gol que se ausentó en La Bombonera.

