El futuro de Boca: quiénes son los 16 juveniles a los que Riquelme les hizo firmar su primer contrato

Miguel Ángel Russo tocó lo justo y necesario. Fue de a poco. Tomó las riendas de un Boca que peleaba la Superliga, le sumó alguna cara nueva específica y le extirpó el título a River a principios de 2020, justo antes de que se decretara la pandemia del coronavirus. Más tarde afrontó el siguiente mercado con pies de plomo. Juan Román Riquelme, responsable del Consejo de Fútbol, lo proveyó con nombres en sectores específicos y juntos realizaron una evaluación de los juveniles. Varios fueron promovidos durante el particular año pasado y sumaron experiencia con el plantel profesional. Otros fueron cedidos para ganar rodaje fuera de la institución. Un total de 16 chicos firmaron su primer contrato desde que el ídolo xeneize se convirtió en directivo.

En este grupo quedó excluido, por caso, Alan Varela, quien ya había firmado su vínculo en 2019. Y varios tuvieron su estreno en la máxima categoría, como los casos de Exequiel Zeballos (el único en Boca), Ezequiel Cañete (Unión de Santa Fe), Israel Escalante (Independiente Medellín de Colombia), Lucas Brochero (Central Córdoba de Santiago del Estero) y Juan Ignacio Baiardino (Chacarita). Aquí está, éste es, el futuro futbolístico de Boca. Ordenados cronológicamente desde el arribo de Riquelme como vicepresidente segundo del club, todas las firmas de contrato.

ENERO 2020

Eros Mancuso: lateral derecho categoría 99 que también puede desempeñarse como marcador de punta por izquierda. Firmó hasta 2023. Referente de su categoría, ya integró varios entrenamientos con la Primera.

Eros Mancuso, uno de los primeros en firmar en la era Riquelme

Ezequiel Cañete: firmó a la par de Mancuso. Mediocampista ofensivo de 21 años que fue cedido a Unión de Santa Fe, donde permanecerá hasta junio de 2021. Disputó los Juegos Odesur 2018 con el Sub 19 de la selección argentina. Anotó su primer gol en Primera frente a Aldosivi (maravilla de tiro libre).

El Chino Cañete está a préstamo en Unión y mostró muy buenas cualidades

FEBRERO 2020

Maximiliano Zalazar: volante ofensivo categoría 2001. Firmó su vínculo en Boca y pasó a préstamo a Inter de Porto Alegre, que cuenta con una opción de compra valuada en 800 mil dólares por el 50 por ciento de su pase. A préstamo en Brasil hasta fines de 2021.

El chico Zalazar continuará en Inter de Porto Alegre hasta fines de este año

JULIO 2020

Matías Olguín: lateral derecho categoría 2001 que estuvo cerca de ser cedido a Huracán en el último mercado de pases. Otro canterano que pide pista y puede llegar a ser transferido para sumar experiencia en otro club.

Olguín sonó como refuerzo de Huracán pero finalmente permaneció en Boca

Lucas Brochero: delantero cordobés de 21 años que firmó contrato en Boca y pasó a préstamo a Central Córdoba de Santiago del Estero, donde fue suplente en la mayoría de los partidos sumando un puñado de minutos desde el banco. Cedido junto al defensor xeneize Oscar Salomón hasta diciembre de 2021.

Lucas Brochero sumó algunos minutos en Central Córdoba de Santiago del Estero

Israel Escalante: atacante zurdo categoría 99. Pasó a préstamo a Independiente Medellín de Colombia, donde sumó varios partidos y anotó dos tantos. El chaqueño se despidió del conjunto cafetero y retornó a Argentina. Volvería a ser cedido a otro equipo.

Escalante militó en Independiente Medellín pero retornó al país: su futuro es incierto

Juan Pablo Cabaña: delantero cordobés zurdo, categoría 2001. Firmó en Boca hasta fines de 2023. El plan es que se foguee en Reserva cuando vuelva la actividad y evaluar si está en condiciones de dar el salto a Primera.

Otro delantero que pide pista en Boca: Juan Pablo Cabaña

SEPTIEMBRE 2020

Agustín Sández: lateral izquierdo categoría 2001. Fija en la Reserva de Sebastián Battaglia y tercera opción para Miguel Russo en la Primera (detrás de Frank Fabra y Emmanuel Mas). Forma parte del seleccionado nacional Sub 20 y fue incluido en la lista de buena fe para la Copa Libertadores. Se entrena con el plantel profesional desde hace rato.

Sández es la tercera opción en el lateral izquierdo detrás de Fabra y Mas

Gastón Gerzel: punta categoría 2000. Otro inscripto en la nómina de Boca en la actual edición de la Libertadores. Se entrena con el plantel profesional y este año se concentró por primera vez (estuvo ante Racing en Avellaneda por Copa, Arsenal y Lanús, entre otros).

Gerzel ya se concentró varias veces con el plantel profesional y su debut es inminente

Renzo Giampaoli: defensor central santafesino de 20 años. Capitán de la Reserva y primera opción para el cuerpo técnico de Primera detrás de Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Carlos Zambrano y Gastón Ávila. Estuvo cerca de debutar en Primera, ya concentró varias veces e integró el banco de suplentes. Otra de las grandes promesas de la cantera azul y oro.

Giampaoli es capitán de la Reserva y primera opción como defensor central para Russo detrás de Lisandro López, Izquierdoz, Zambrano y Gastón Ávila

Juan Ignacio Baiardino: delantero de 20 años, que firmó su primer contrato en Boca y fue cedido a Chacarita (Primera Nacional, donde ya le convirtió a Quilmes), hasta fines de 2021. “Soy un 9 versátil. Puedo tirarme atrás o por afuera. Soy simple y de buena pegada”. En el Funebrero mostró muy buenas condiciones.

Baiardino pasó a préstamo a Chacarita y ya convirtió su primer gol ante Quilmes

OCTUBRE 2020

Valentín Barco: el más precoz de todos. Lateral izquierdo, uno de los juveniles con mayor proyección de las inferiores xeneizes. El Colo es convocado habitualmente para la Selección Sub 17 argentina. No lo apurarán, intentarán que no queme etapas para promoverlo en el momento indicado a Primera.

El Colo Barco es uno de los juveniles con mayor proyección de las inferiores de Boca y la Selección

DICIEMBRE 2020

Alexander Fernández: extremo categoría 2001 que llegó proveniente de Deportivo Laferrere hace unos años. En inferiores de Boca sumó varios títulos internacionales y firmó vínculo con la institución antes de ser cedido a préstamo a Deportivo Español (Primera C), donde todavía no agarró continuidad. Se busca que sume minutos en el Ascenso y vuelva con más roce.

Alexander Fernández firmó contrato en Boca y pasó a préstamo a Deportivo Español

Aaron Molinas: mediocampista polifuncional categoría 2000 que hasta se ha desempeñado como lateral derecho en algún entrenamiento de Primera con Russo. Con características ofensivas, firmó contrato hasta 2025 en Boca y se entrena desde el año pasado con el plantel profesional. Con paso por las juveniles argentinas, fue sparring de la Selección Mayor en la época de Jorge Sampaoli. Debut inminente.

Aaron Molinas está muy bien considerado por el cuerpo técnico comandado por Russo: debut inminente

Cristian Medina: mediocampista de 18 años, otra joyita que firmó por cinco años. Asoma en Boca y está afirmado en las juveniles de la Selección, con la que ganó el Sudamericano Sub 15 en 2017 y el Sudamericano Sub 17 en 2019 (ese equipo fue eliminado en octavos de final en el Mundial de Brasil). Lo llevan de a poco pero su estreno en la Primera de Boca no se demorará mucho más.

Cristian Medina es figura del Sub 20 argentino y con 18 años asoma en la Primera de Boca

Exequiel Zeballos: el Changuito fue una de las revelaciones del Boca de Russo junto a Alan Varela. Firmó vínculo hasta 2025 con una cláusula de salida millonaria (no se informó la cifra exacta). Fue convocado por Fernando Batista para el Sub 20 pero el entrenador xeneize pidió retenerlo porque su equipo está en etapa de definición. Con las juveniles ganó los Sudamericanos Sub 15 y Sub 17 (igual que Medina). El santiagueño categoría 2002 ya debutó en la Primera (triunfo 2-0 ante Newell’s) y lleva varios encuentros en su espalda. Una de las últimas grandes apariciones del fútbol argentino.

El Changuito Zeballos, la mejor aparición en Boca junto a Alan Varela. Firma de contrato hasta 2025 y cláusula de salida millonaria

