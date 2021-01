Alerta River: dos titulares del equipo de Gallardo se irían del club tras su participación en la Copa Libertadores

Nacho Fernández y Gonzalo Montiel cerca de irse de River

River se mantiene expectante en la Copa Libertadores. Si bien cayó por 3 a 0 ante Palmeiras en la ida disputada como local, el Millonario confía en poder revertir la serie y poder alcanzar la tercera final consecutiva. En caso de ocurrir “la heroica”, como lo calificó Marcelo Gallardo, el partido decisivo será el 30 del corriente en el mítico estadio Maracaná.

Este no es el único tema que ocupa y preocupa a la dirigencia de River. Porque según se informó en el programa de TNT Sports, varios jugadores estarían pensando en irse del Millonario cuando acaba la participación del equipo en la presente edición de la Copa Libertadores. Entre los nombres, se encuentran dos peso pesados: Gonzalo Montiel y Nacho Fernández.

“¿Es verdad que se van los dos, apenas termine la Copa Libertadores?”, le preguntó Hernán Castillo a Nicolás Distasio, ambos periodistas partidarios de River. “Yo creo que hay posibilidades concretas”, informó el panelista del programa. “Pero a diferencia de lo que sucedió hasta ahora creo que las condiciones las va a poner River. Si es una oferta concreta que sirve, me parece que River les abre las puertas”, agregó.

River deberá remontar un 0-3 ante Palmeiras en Brasil para acceder a su tercera final consecutiva de Copa Libertadores (REUTERS/Marcos Brindicci)

“Yo creo que por Montiel ponen 7 millones de euros y por Nacho cuatro, limpios los dos eh. Y que los dos dicen ‘es esto y me voy’”, continuó Castillo. “Yo creo que no, no alcanza. No creo que River acepte esos números. Pero sí, hay algo y es generado por los propios representantes de los futbolistas. Pero River no va a seguir desmembrando un plantel bajo condiciones que impongan los futbolistas”, aclaró Distasio.

“Veremos, yo creo que sí son estas las posibilidades y hay deseos de muchos futbolistas de emigrar, la fecha límite es la final de la Copa Libertadores. Esto puede ser algo que en algún momento se evalúe, pero me parece que en los números que vos manejás están bastante bajos”, cerró Nicolás, blanqueando el deseo de varios futbolistas del plantel de Marcelo Gallardo.

Gonzalo Montiel en el duelo de ida ante Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores 2020 (REUTERS/Marcos Brindicci)

Vale recordar que tanto Gonzalo Montiel como Nacho Fernández ya han manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de emigrar. Por el defensor de la selección argentina, hubo sondeos del West Ham de la Premier League de Inglaterra, del Lyon de Francia y de la Roma y Bologna de Italia. Es más, según su representante, Pablo Sabbag, ya hubo un acercamiento con el director deportivo de la Roma para que se sume a la próxima temporada de la Serie A.

Por su parte, el caso de Nacho Fernández es diferente porque el mediocampista tiene 30 años y su deseo es hacer la diferencia económica que hasta el momento no pudo lograr en su carrera.

Nacho Fernández, otro de los jugadores de River que estaría pensando en emigrar del club para hacer una diferencia económica (@RiverPlate)

El ex Gimnasia y Esgrima La Plata y Temperley, los únicos equipos que jugó en Argentina, había sido tentado en el mercado de pases pasado, antes de la pandemia, por el Internacional de Porto Alegre, Brasil, en ese entonces dirigido por Eduardo Chacho Coudet, quien hoy se encuentra en el Celta de Vigo de España. Sin embargo, por pedido de Marcelo Gallardo, el mediocampista aceptó continuar para ir en búsqueda de una nueva Copa Libertadores.

