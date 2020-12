“Hace seis años que es un buen momento de River”: el cruce entre Leto y Closs tras la clasificación del Millonario en la Copa Libertadores

cruce Leto Closs

Roberto Leto y Mariano Closs tuvieron un cruce en vivo, luego de la clasificación de River a las semifinales de la Copa Libertadores. El Millonario vapuleó 6-2 al equipo uruguayo y avanzó de fase con un global 8-2. A raíz del gran presente del equipo de Marcelo Gallardo, el periodista partidario de Boca intentó minimizar la campaña del Muñeco, pero el relator de ESPN lo chicaneó: “Hace seis años que es un buen momento de River”.

Leto recordó los logros de Carlos Bianchi en Boca y pidió que se le reconozcan las Copas del Mundo logradas ante el Real Madrid y el Milan. “Claro, ¿y el momento que tuvo bueno Bianchi en Boca no fue también muy bueno? Ganó Copas del Mundo, la Intercontinental”. Por supuesto, en la mesa coincidieron, pero de inmediato le aclararon que se ajuste al presente. “Fue extraordinario, pero lo que Alejandro te está hablando es del ahora”.

“Y no, ahora claro que es momento de River. Perfecto. Está bien, pero también hubo momentos muy buenos de Boca. No se reconocen las Intercontinentales que ganó Boca contra el Real Madrid, contra el Milan”, continuó Roberto. “Pará Rober, hay gente que no nació, no vio eso. Hace 13 años pasó”, sumaron en la mesa, para mayor disgusto del periodista partidario.

Y en ese momento, apareció en escena Fantino, quien fiel a su estilo metió más cizaña: “Rober, estamos grandes. Yo me acuerdo, y Mariano (Closs) y Diego (Latorre) se van a acordar porque crecimos juntos, pero te voy a decir algo. El otro día limpié unos cajones en mi casa y encontré un reproductor de DVD que compré con Chicho Serna. Imaginate, no hay más DVD para reproducir”.

El relator de la campaña de Boca pisó el palito y devolvió con una chicana para River: “Entonces, ¿cuándo empezó el fútbol para ustedes? 2011 no hay que ponerlo porque es una fecha especial (en alusión al descenso de River). ¿Querés empezar en 2012? ¿Desde qué momento tengo que empezar a hablar?”.

Fantino continuó y lanzó otra fase que generó carcajadas: “Yo te banco Leto, pero cuando fuimos a jugar con el Bayern Münich la final (Intercontinental en 2001) me compré un reproductor de mp3. Ya no hay nada Rober de eso”.

Seguí leyendo:

Buffarini no seguirá en Boca: el comunicado de prensa del club

Se conocieron los audios del VAR de las polémicas entre Racing y Boca: qué sucedió en el pisotón de Melgarejo y el rodillazo de Villa

La Conmebol confirmó la terna arbitral para la revancha entre Boca y Racing por la Libertadores: quién será el argentino que estará a cargo del VAR en la Bombonera

El gran gesto de Marcelo Gallardo tras la goleada ante Nacional y la increíble racha de River en la Copa Libertadores