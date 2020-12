River buscará cerrar su serie ante Nacional y avanzar a semifinales: hora, TV y formaciones

River busca cerrar su pase a semifinales en la casa de Nacional (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

Con Palmeiras y Santos aguardando (eliminaron a Libertad de Paraguay y Gremio, respectivamente), esta noche se conocerá a un nuevo semifinalista de la Copa Libertadores. Desde las 21.30, en el Parque Central de Montevideo, River, actual subcampeón, visitará a Nacional de Uruguay. El árbitro será el chileno Roberto Tobar y televisará ESPN 2.

En la ida, en un encuentro que quedó envuelto por algunos discutidos fallos del VAR, los dirigidos por Marcelo Gallardo se impusieron por 2 a 0 en el Libertadores de América gracias a los tantos de Gonzalo Montiel -de penal- y Bruno Zuculini.

El Millonario se meterá entre los mejores cuatro de la competencia ganando, empatando o incluso perdiendo por una diferencia menor a dos goles. Los uruguayos, en cambio, no acceden a esa posición de privilegio desde la temporada 2009 (cayó ante el campeón Estudiantes de La Plata). Además, el Bolso acumula una serie de tres encuentros sin marcar tantos (en la instancia anterior superó a Independiente del Valle por penales).

Aunque no lo confirmó, el Muñeco ya tendría en mente al reemplazante de Nacho Fernández, quien quedó desafectado de la nómina de concentrados por una fuerte dolencia en la zona lumbar. En la mitad de la cancha ingresaría Bruno Zuculini. Vale recordar que Leonardo Ponzio volverá a ser de la partida, ya que Enzo Pérez tiene coronavirus.

“No me dejo llevar por esas tonterías que son ajenas a mí. No me interesa. No podemos darle importancia a cosas externas que nos quieren desestabilizar. No es de ahora, pasa hace mucho tiempo. Hace 5 o 6 años venimos demostrando el equipo que somos, y nos ganamos un gran respeto en el mundo del fútbol. No voy a hablar más del asunto. No es casualidad que nos hayamos sostenido en el tiempo en este nivel. Entiendo de dónde vienen las críticas, pero nosotros estamos muy seguros de lo que hacemos. No me influye para nada lo que viene de afuera. Incluso, en varias ocasiones nos han fortalecido ese tipo de situaciones”, expresó el entrenador del club de Núñez en la previa, dejando en claro su fastidio.

Con respecto al partido ante los charrúas, analizó: ”Tenemos que estar preparados para todo. Tenemos dos goles de ventaja contra un equipo que tiene que salir a buscar el resultado. A partir de ahí, tenemos que ser un equipo muy inteligente, con mucha energía para enfrentar a un Nacional que intentará buscar el gol que los ponga en el partido. Si me tengo que guiar por el primer partido, imagino que ellos jugarán con pelotas largas y tendremos que estar atentos a la segunda pelota. Trataremos de cerrar una serie que no será fácil”.

Vale destacar que el ganador de esta serie se enfrentará en semifinales a Palmeiras, equipo que aún no conoce la derrota en lo que va del certamen. En la fase de grupos lideró su zona con 16 unidades (relegó a Guaraní, Bolívar y Tigre) y luego eliminó por goleada a Delfín de Ecuador y Libertad de Paraguay.

Probables formaciones:

Nacional: Sergio Rochet; Mathías Laborda, Renzo Orihuela, Agustín Oliveros, Ayrton Cougo; Gabriel Neves, Emiliano Martínez, Joaquín Trasante, Santiago Rodríguez o Alfonso Trezza; Gonzalo Bergessio y Gonzalo Castro. DT: Jorge Giordano.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Paulo Díaz, Fabricio Angileri; Jorge Carrascal, Santiago Sosa o Bruno Zuculini, Leonardo Ponzio, Nicolás de la Cruz; Rafael Santos Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Parque Central de Montevideo

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)

Hora: 21.30

Televisación: ESPN