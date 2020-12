El argentino Masseroni desafió a Mike Tyson tras su regreso al ring: “Llevo 32 ó 33 años esperándote”

el argentino Masseroni espera por un combate con Tyson

La historia de Walter Masseroni y su incansable búsqueda de pelea con Mike Tyson sumó un nuevo capítulo. El Bombardero de Beccar mantiene la ilusión de concretar de una vez por todas su sueño de pelear con una de las leyendas del boxeo mundial. El ex campeón argentino de la FAB y quien además obtuvo los títulos latino, sudamericano internacional y mundo hispano de los pesos pesados, se expresó en las redes tras el ansiado retorno al ring de Iron Mike.

“Bueno Mike, te felicito porque volviste y me diste una luz de esperanza. Ya llevo 32 ó 33 años esperándote. Moisés esperó 40, yo que espere este año no hay ningún problema. Espero que cuando vengas a la Argentina podamos vernos frente a frente arriba del ring”, pidió el argentino. Masseroni fue contemporáneo de Iron Mike, quien reinaba en su categoría a fines de los 80. A los 56 años, el nacido en el partido de San Isidro grabó un video y publicó un afiche apenas supo del regreso a los cuadriláteros de Tyson.

El flyer con la pelea soñada

Fue tal la ilusión de Walter que hasta diseñó el flyer con Meris Avdolli, el mismo diseñador que ideó la imagen de promoción para la tercera pelea entre Tyson y Holyfield. La fecha escogida en esa oportunidad, aunque nunca fue confirmada, fue la del 17 de octubre en Diriyah, Arabia Saudita.

Meses atrás, en diálogo con Infobae, Walter Masseroni contó en exclusiva su increíble historia de vida. Como el día que volvió de la muerte para desafiar a Mike Tyson. Un grave accidente lo dejó sin signos vitales por diez minutos, pero revivió de forma milagrosa. A partir de entonces, buscó su máximo sueño que es pelear con Iron Mike y aunque estuvo muy cerca tres veces, confía en que esta vez podrá cumplirlo.

La historia de Walter Masseroni, el boxeador argentino que volvió de la muerte y que desafió a Mike Tyson

Messeroni intentó tres veces pelear con el ex campeón mundial de los pesados y aunque en uno estuvo muy cerca, finalmente no tuvo éxito. El primer intento fue en 1990 cuando Mike Tyson era manejado por Don King. El diario norteamericano New York Times incluso se refirió a este posible cruce, que no se concretó por una supuesta negativa de la cadena de TV que tenía los derechos del combate.

Ocho años después volvió a hacer el intento e incluso hubo una comunicación directa con el entonces manager de Mike, Sheldon Finkel. Pese a que logró tener la “carta de intención”, el combate tampoco llegó a buen puerto por no reunir los avales necesarios. La última vez que Masseroni buscó pelear con Tyson fue en 2001. Viajó a Miami pero no tuvo el visto bueno por la proximidad de la pelea ante Lennox Lewis.

Mike Tyson volvió al boxeo a los 54 años, mostró un gran nivel y brilló en la exhibición ante Roy Jones Jr.

Uno de los mejores peleadores de todos los tiempos se subió el último sábado a un cuadrilátero nuevamente a 15 años de su última vez. Fue protagonista del evento estelar en el Staples Center de Los Angeles y no defraudó.

Mike Tyson venció a Roy Jones Jr.

Mike Tyson está de vuelta: a los 54 años volvió a subirse a un cuadrilátero para una atractiva exhibición ante Roy Jones Jr. y mostró que el paso del tiempo no le quitó su feroz nivel. Iron Mike propuso de principio a fin en el ring montado sobre el Staples Center de Los Ángeles y dejó un interrogante de cara al futuro: ¿realizará otra presentación?

Si bien el evento estuvo bajo la supervisión del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), no se declaró a un ganador oficialmente ya que se trató de una pelea de exhibición. Las tarjetas virtuales que realizaron los jueces Christy Martin, Chad Dawson y Vinny Pazienza le dieron un “combate nulo” salomónico al trámite, aunque durante los ocho rounds fue Tyson el que brilló.

Mike Tyson lució un envidiable físico a los 54 años, en su regreso al ring para su pelea de exhibición ante Roy Jones Jr. (USA TODAY Sports/File Photo)

Si bien la pelea tuvo un carácter amistoso desde lo reglamentario, los peleadores buscaron dar un buen espectáculo y ganar esta velada. Con guantes de 12 onzas, sólo había una regla de la Comisión Atlética de California (CSAC): cuidar la salud de los pugilistas que superaron la barrera de los 50 años. El árbitro estuvo atento a eso, aunque Tyson impuso las condiciones y Jones Jr. pasó buena parte de la pelea trabando las intenciones de su rival y buscando aire, mostrando la clara diferencia física que existía entre ambos. En la previa, Tyson acusó 99,793KG en la balanza y Roy Jr. 95,254KG.

Según había informado el sitio Yahoo Sports en la previa, Mike Tyson recibirá USD 10 millones y Roy Jones ganará un millón. Cuando en abril empezaron los rumores de que iba a regresar a la actividad, Iron Mike dijo que su intención era donar dinero a la caridad. En una entrevista en julio pasado con TMZ, reafirmó que parte de sus ganancias “Irán para varias organizaciones benéficas, por lo que nadie tendrá que preocuparse de que yo me haga rico o me ponga celoso y diga que hago esto por dinero”.

