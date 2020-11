Bomba de Tyson: anunció que quiere pelear con los campeones de todo el mundo y hay un argentino candidato a enfrentarlo

Foto de archivo del excampeón del mundo de boxeo Mike Tyson en Las Vegas. February 22, 2020 REUTERS/Steve Marcus

“Podría hacer esto por un tiempo. Ya lo veremos. Sería maravilloso si puediéramos hacer esto en todo el mundo y luchar contra el mejor peleador de cada país. Exhibiciones con este tipo de peleadores, exhibiciones en todo el mundo. ¿No sería genial?”, dijo Mike Tyson a ESPN.

De esta manera, el legendario boxeador estadounidense dio a conocer el plan global que tiene en mente, luego del gran anuncio de su retorno al ring. El ex campeón mundial de peso pesado disputará un combate de exhibición ante Roy Jones Jr. el próximo 28 de noviembre.

La pelea se desarrollará en el Staples Center de Los Ángeles, a ocho rounds y a puertas cerradas, pero con transmisión de Pago Por Evento (PPV). Será una pelea “muy real” como lo anunció Ironmike, no habrá “cascos” y ambos pugilistas utilizarán guantes de 12 onzas (340,19 gramos), con poca protección y que se usan frecuentemente en los duros entrenamientos ante sparrings.

Mike Tyson - Roy Jones Jr

“Quería pelear una exhibición de cuatro asaltos, lo siguiente que sé es que estoy peleando contra Roy Jones, son ocho asaltos y tengo tres jueces y tengo un cinturón involucrado. Ahora dime, ¿es esto una exposición? Dime tú. ¿Qué diablos está pasando? Quiero una exposición, ahora tengo un cinturón involucrado. Vamos, hombre”, agregó Tyson a la cadena televisiva.

Como lo anunció Mike Tyson, será el primero de una serie de combates de exhibición en todo el mundo. Esta intención de pelear a gran escala generó que recibiera infinidades de llamados de todos los puntos del planeta. Entre los lugares del mundo que captó la atención se encuentra Sudamérica, donde ya hay varios nombres y el principal oponente es un argentino.

Se trata de Walter Masseroni, quien lo ha desafiado para cumplir su sueño de enfrentar al estadounidense desde hace más de tres décadas. El Bombardero de Beccar fue campeón argentino, sudamericano y latino de los pesos pesados y tuvo tres oportunidades de enfrentar a Ironmike. Sin embargo, por diversos temas extradeportivos el combate nunca se pudo llevar a cabo.

En 1990, con un llamado del promotor Don King de por medio, no hubo acuerdo televisivo y la pelea se cayó. Ocho años después, con una carta de intención en mano al retornar de los Estados Unidos, Walter Masseroni no pudo encontrar los avales y el dinero necesario para realizar la pelea. Mientras que en 2001 luego de un nuevo visto bueno de Mike Tyson, el combate no se realizó por su inminente pelea con Lewis.

Así como Tyson anunció su regreso al ring luego de 15 años de haber colgado los guantes, Masseroni tiene la misma ambición y desde que supo de la vuelta de su ídolo comenzó a entrenarse, bajando considerablemente de peso y mostrando una figura más acorde a lo que pretende. La intención del ex campeón mundial de los pesos pesados es realizar actos benéficos con cada combate. De igual manera se manifestó el argentino, quien tuvo una vida de carencias de chico y pretende ayudar a quienes más lo necesitan.

En la lista se mencionaron otros boxeadores latinoamericanos que podrían pelear ante Tyson. Andy Ruiz, el mejor de los pesos pesados mexicanos y primer campeón mundial de la historia en su país, fue puesto sobre la mesa. Su nombre recorrió el globo luego de derrotar a Anthony Joshua por KO (7mo round) en 2019 en el Madison Square Garden y unificando los cinturones FIB, AMB y OMB. Sin embargo los perdió en la revancha disputada seis meses después en Arabia Saudita. Por obvias razones, Andy Ruiz no tiene en mente realizar una exhibición y su objetivo es ir en búsqueda de un cinturón.

La impactante historia de Walter Masseroni, el boxeador argentino que desafío a Mike Tyson

El siguiente nombre que surge es el de Chris Arreola, quien continúa peleando de manera profesional a los 39 años. En su récord de 38 victorias, 6 derrotas y un empate se destacan sus combates ante Deontay Wilder y Vitali Klitschko, ambas por los títulos mundiales y con caídas. Pero como aún pretende seguir peleando profesionalmente y sólo le agradaría lo económico, corre más de atrás.

Por tal motivo, es el argentino Walter Masseroni, con una historia de vida impactante, quien encabeza el listado de posibles contrincantes de Mike Tyson cuando escoja como destino América Latina. ¿Se le dará?

Asimismo, su hijo, Bam Bam Masseroni está a punto de cumplir su sueño. Las próximas semanas, debe definirse si el 21 o el 27 del corriente, combatirá ante Julio César Chávez junior, el hijo de la leyenda mexicana de boxeo. La velada será en Culiacán y el argentino, con un temible registro de 20 peleas, 19 ganadas por KO y apenas una derrota, tendrá la gran oportunidad de hacer historia.

El anuncio de la pelea entre Chávez junior y Nicolás Masseroni

