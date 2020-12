¿Es la que usó Maradona contra River en el 81? Un detalle en la camiseta retro de Boca que mostró Tevez encendió la polémica

A la camiseta de Tevez le faltaba un pedacito del vértice de la base del uno al igual que la que tenía Diego (REUTERS/Silvio Avila)

La imagen recorrió el mundo, al igual que había sucedido con Messi en el Barcelona. Carlos Tevez le dio la victoria a Boca en Porto Alegre y le hizo poner un pie en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Apache emocionó a todos por la dedicatoria especial: se sacó la camiseta oficial y mostró una vieja que Diego Maradona había usado en el 81 y le había entregado en mano antes de morir. Se dijo que esa fue la casaca que el Diez utilizó en el Superclásico del Metro de ese año en el que fue figura y convirtió uno de los tres tantos del 3-0 en la Bombonera contra River. Pero un experto coleccionista descubrió detalles que sembraron la polémica: ¿es o no la camiseta de ese partido?

Camiseta de Maradona entregada a Tevez

Pablo Knack, que a Infobae le ha mostrado su enorme colección de camisetas de Boca, realizó una observación horas después de la emoción que le generó la victoria del equipo de Russo en Brasil y la muestra de afecto de Tevez a Diego. A las pruebas se remitió:

El ganador de la primera edición del reality show Gran Hermano (emitido en 2001) participó de una entrevista con el programa Versus en el que visitó la casa de la familia Maradona y conoció a Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Gianinna. Allí la ex esposa de Diego abrió las puertas de su museo personal y, entre otras perlas, le mostró la que supuestamente Maradona había usado contra River en aquel 3-0 por el Metropolitano 81. Esa es la misma insignia que luego los Maradona le regalarían a Tevez, ya que tiene un detalle: le falta un pedazo al número 1 en el vértice izquierdo de arriba de la base. Claudia, al mismo tiempo, sacó de la percha la que teóricamente Maradona lució el día de sus goles a Inglaterra en el Mundial 86 (así la presentó), aunque era evidente que los números, finos y de color blanco, no correspondían a la de esa tarde azteca en la que la selección argentina exhibió unos más anchos y plateados.

"Boca 3 - River 0. 10/4/81" es lo que está escrito en la etiqueta de la camiseta

Hasta allí no hay lugar para dudar de la autenticidad de la camiseta que exhibió Carlitos, que incluso tiene anotado con tinta de birome en la etiqueta Adidas el resultado de ese partido. Sin embargo Knack se encargó de repasar las imágenes de ese recordado Superclásico en el que el Pelusa hizo arrastrar al Pato Fillol en el barro antes de convertir el 3-0 que sería definitivo. Separó dos capturas de pantalla del video de aquel encuentro en las que Maradona luce de espaldas y muestra el número 10. Una del primer tiempo y otra del segundo (suponiendo que había utilizado una casaca en cada uno como se acostumbra). Y ahí surgió la polémica.

Basado en el interior del número cero, el coleccionista sacó sus conclusiones. Si bien los números están alineados a la base de la franja amarilla, la disposición del cero es diferente en las que usó Maradona contra River y la que mostró Tevez. En el caso de la que el actual capitán xeneize descubrió en Brasil, el azul y amarillo en la zona interior del número cero está dividida por la mitad, 50% y 50%. En cambio, en las capturas de Maradona durante el primer tiempo se distingue que hay más color azul y menos amarillo dentro del cero (65% y 35% aproximadamente). Y respecto a la del segundo tiempo, aún resalta más la diferencia porque hay un alto porcentaje de color azul dentro de cero y apenas un poco de amarillo (un 90% contra 10%).

Las capturas que compartió el coleccionista Pablo Knack: a la izquierda, del primer tiempo; a la derecha, las del segundo

Es decir que, según su teoría, la que hoy guarda Tevez no corresponde a ese partido pese a que no duda de su autenticidad y de que la familia Maradona se la haya regalado. “No quiero decir que la camiseta sea trucha ni mucho menos. Es 100% buena y entregada por Maradona o su familia. Pero no es la del partido con River. Para saber de qué partido es simplemente hay que ponerse a comparar cada uno y buscar la manera de que coincida todo”, comentó quien, además, confesó que ha comprado reliquias de Boca creyendo que eran de cierto compromiso pero en realidad pertenecían a otro ya que hasta los propios protagonistas olvidan el detalle de su uso o lo confunden.

