Óscar y Ángel Romero repudiaron los tuits xenófobos y discriminatorios de Pablo Matera: “Estamos orgullosos de ser paraguayos”

Ángel y Óscar Romero Paraguay (AP)

“Repudiamos cualquier acto de xenofobia. Respetamos y defendemos la vida y el trabajo de cualquier ser humano aquí y en cualquier parte del mundo. ¡Estamos orgullosos de ser paraguayos! #NoALaXenofobia #NoALaDiscriminacion”.

El mensaje es contundente. Óscar y Ángel Romero, futbolistas de San Lorenzo de Almagro de de su Selección de Paraguay fueron muy críticos con Pablo Matera, capitán de Los Pumas, quien publicó años atrás una serie de tuits con alto contenido racista, discriminatorio y xenófobo.

Ángel y Óscar Romero el día de la presentación en San Lorenzo

Si bien las publicaciones fueron hace ocho y nueve años, las mismas se viralizaron este lunes a raíz del pedido de disculpas en nombre del equipo argentino de rugby, por el moderado homenaje en la memoria de Diego Armando Maradona, fallecido el pasado miércoles 25 de noviembre.

“El odio a los bolivianos, paraguayos, etc nace de esa mucama a la que una vez se le cayó un pelo en tu comida”, escribió Pablo Matera el 20 de octubre de 2011, cuando tenía 19 años y aún no era un jugador de rugby consagrado. Este fue el mensaje que los Romero utilizaron en sus redes para mostrar su repudio.

Los Romero repudiaron a Pablo Matera

No fue el único acto discriminatorio y xenófobo de Pablo Matera. Tampoco fue el único puma que publicó mensajes de estas características, ya que Guido Petti, segunda línea, y Santiago Socino, hooker, utilizaron los mismos agravios racistas y clasistas.

Dado el repudio generalizado, los tres rugbiers involucrados salieron a pedir disculpas desde sus cuentas de Instagram.

“Pasé momentos más duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años. Perdón también a mi equipo y mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo”, expresó el wing de 27 años y capitán de Los Pumas.

“Como es de público conocimiento, se han difundido posteos que hice en Twitter en el año 2012. Quería decirles que estoy muy apenado y avergonzado por lo que alguna vez dije. Sin ánimos de justificarlo por los 8 años que pasaron, esos mensajes, que hoy repudio completamente, no representan en absoluto a la persona que soy hoy. Me equivoqué y quiero expresarles mis más sinceras disculpas”, escribió Guido Petti.

Por su parte, Santiago Socino, casi al mismo tiempo que sus compañeros, publicó: “Buenas noches. Estoy muy arrepentido y avergonzado de mis dichos que se viralizaron durante el día de hoy. Quiero pedir disculpas a quienes pude haber ofendido con lo que dije en ese momento, y lo que repudio absolutamente. Nunca dimensioné lo que podía llegar a causar, y no busco tampoco justificarlo con la inmadurez con la que me manejé. Pido disculpas también a mi familia y a mi club, es la manera en la que nunca quisiera representarlos”.

Pese a las disculpas emitidas, los tres jugadores de rugby fueron sancionados por la UAR. Cerca de la medianoche del lunes, la Unión Argentina de Rugby emitió un comunicado en el que afirmó que “repudia enérgicamente” los comentarios discriminatorios y xenófobos publicados por integrantes del plantel de Los Pumas en las redes sociales.

Si bien las publicaciones de Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino fueron hace al menos ocho años, las mismas tienen un alto contenido racista que fue muy repudiado en las redes y que obligó “en carácter de urgencia” a una reunión de la Mesa Directiva. En el escrito, la UAR ratifica su condena “a cualquier expresión de odio”, independientemente de que se traten de mensajes expresados hace algunos años, ya que “no representan la integridad como personas que los tres mostraron durante este tiempo en Los Pumas”.

Por este motivo, desde la Unión Argentina de Rugby resolvieron: “En primer lugar, revocar la capitanía de Pablo Matera y solicitar al staff que proponga a la Mesa Directiva un nuevo capitán. En segundo lugar, suspender a Pablo Matera, a Guido Petti y a Santiago Socino del seleccionado nacional hasta tanto se defina su situación disciplinaria. En tercer lugar, iniciar un proceso disciplinario a los tres jugadores mencionados, a cargo de la Comisión de Disciplina de la Unión Argentina de Rugby”.

Todo el arco político y deportivo, sumado a figuras importantes del rugby contemporáneo e histórico, condenaron enérgicamente las publicaciones de los tres jugadores de Los Pumas y pidieron realizar una profunda autocrítica.

Seguí leyendo:

Agustín Pichot se refirió al escándalo de Los Pumas: “La autocrítica hay que hacerla ya mismo”

Exabrupto y fuerte crítica: la indignación de Serafín Dengra por el homenaje de Los Pumas a Maradona y los tuits discriminatorios

Matías Lammens habló del escándalo con los jugadores de Los Pumas: “Arrancamos el año con el asesinato de un chico, creo que hay que trabajar mucho en el rugby”

El club donde juega Pablo Matera avisó que citará al ex capitán de los Pumas para hablar sobre sus comentarios discriminatorios

“Tú no has ganado nada, Matera”: la respuesta de José Luis Chilavert al capitán de Los Pumas por sus mensajes discriminatorios