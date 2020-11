Preocupación por la salud de Alejandro Sabella: el mensaje de apoyo de la Brujita Verón

Sabella con Darío Sarmiento, la gran joya de las inferiores de Estudiantes

La salud de Alejandro Sabella, quien está internado desde el pasado jueves en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, empeoró en las últimas horas, según consignó TyC Sports. Si bien todavía no hay un parte médico oficial. el ex delantero y entrenador de Estudiantes de la Plata campeón de América y de la Selección finalista del Mundial de Brasil 2014 habría contraído un virus intrahospitalario que le provocó fiebre alta.

Pachorra, de 66 años, había sido trasladado al centro médico por precaución, con el fin de realizarse un chequeo general a raíz de algunos síntomas que merecían su estudio, como la retención de líquidos. Su evolución había sido positiva, al punto que se especuló con que recibiría el alta en las próximas horas. Sin embargo, la fiebre provocó la marcha atrás de los profesionales.

Querido en cada lugar en el que jugó o dirigió (River, Estudiantes, Leeds, entre otros), fue Juan Sebastián Verón, su ex pupilo y hoy presidente del Pincha, quien le envió un mensaje de aliento a través de su cuenta de Instagram. “Fuerza, maestro”, rubricó, junto a una imagen juntos en los festejos por la obtención de la Copa Libertadores en 2009.

Tras el Mundial de Brasil, Sabella no volvió a dirigir, más allá de que contó con múltiples ofertas. Debió afrontar una dura batalla contra un cáncer de laringe. “Cuando yo estaba peleando para ver si seguía acá con ustedes o me iba para el otro lado, me acordé lo que les decía a mis alumnos, a mis jugadores: ‘No pueden dar menos del 100%’. Si se los pedía a ellos, yo tenía que luchar para mantenerme con vida”, dijo en 2018, en un reconocimiento que le realizó la Universidad Nacional de La Plata.

El año pasado había presenciado un acto de Cristina Kirchner en La Plata y, en una de sus últimas apariciones públicas, le dio la bienvenida a Estudiantes a Javier Mascherano (se retiró del fútbol hace dos semanas), quien se convertía en refuerzo de la institución. En una de sus últimas entrevistas (con el sitio de la FIFA) había sido muy elogioso con Marcelo Gallardo, entrenador de River: “Marcelo era para mí lo que Magic Johnson para los Lakers: un ‘playmaker’, un hacedor de juego. Por eso dije una vez: ‘Si quieren saber cómo es el fútbol, abran la cabeza de Gallardo y verán un manual ilustrado’”.

Sabella, junto a Mascherano y Milito, cuando el Jefecito se incorporó al Pincha

SEGUÍ LEYENDO:

Toda la verdad detrás del homenaje de Messi a Maradona: cómo se le ocurrió y la historia de la emblemática camiseta de Newell’s

Los detalles íntimos de la vez que Maradona y Messi jugaron un partido juntos